Los Rams sacuden la NFL con la firma de Myles Garrett

Si desde el inicio de la Agencia Libre, los Los Angeles Rams eran considerados uno de los principales candidatos para conquistar el Super Bowl, este lunes reforzaron esa condición con uno de los movimientos más impactantes de toda la temporada baja.

La franquicia angelina sorprendió a la NFL al hacer oficial la llegada de Myles Garrett, vigente ganador del premio al Jugador Defensivo del Año, en un intercambio con los Cleveland Browns que incluyó al ala defensiva Jared Verse.

De acuerdo con información de la propia NFL, el acuerdo también contempla una selección de primera ronda del Draft 2027.

Browns trading DE Myles Garrett to Rams in exchange for EDGE Jared Verse and a 2027 1st-round pick. (via @RapSheet, @TomPelissero, @AdamSchefter) pic.twitter.com/6XLvrBO83e — NFL (@NFL) June 1, 2026

Con este movimiento, los Rams logran reunir al actual mejor jugador defensivo de la liga con Matthew Stafford, quien fue reconocido como el MVP de la temporada 2025-2026.

La incorporación de Garrett promete convertir a la defensiva angelina en una de las más temidas de la NFL. El defensivo viene de registrar 23 capturas de quarterback (sacks), una cifra histórica que le permitió conquistar su segundo galardón como Jugador Defensivo del Año.

Con una plantilla reforzada y una de las mejores combinaciones entre ofensiva y defensiva de la liga, los Rams aparecen ahora como uno de los máximos favoritos para levantar el Trofeo Vince Lombardi.

Odell Beckham Jr. regresa a los Giants

El camino de Odell Beckham Jr. y los New York Giants volvió a cruzarse.

La organización neoyorquina anunció este lunes el regreso de uno de los jugadores más emblemáticos de la franquicia en la última década.

OBJ llega como agente libre y volverá a coincidir con John Harbaugh, quien fue su entrenador durante su paso por los Baltimore Ravens en 2023.

Durante aquella temporada, Beckham acumuló 35 recepciones para 565 yardas y tres anotaciones.

Ready for Odell’s return 😤 pic.twitter.com/ZeFeUylYlT — New York Giants (@Giants) June 1, 2026

El regreso representa un cierre de ciclo para el receptor, quien fue seleccionado por los Giants con la duodécima elección global del Draft 2014.

Su carrera comenzó de manera espectacular, encadenando tres campañas consecutivas con más de 1,300 yardas por recepción, antes de que las lesiones y diversas controversias afectaran su trayectoria en Nueva York.

Ahora, su papel será distinto al de su primera etapa, cuando era el receptor número uno del equipo y una presencia habitual en el Pro Bowl.

Beckham apenas ha disputado nueve partidos en los últimos dos años. En 2025 fue suspendido seis encuentros por violar la política de abuso de sustancias de la NFL y posteriormente permaneció sin equipo durante el resto de la campaña.

La temporada pasada jugó nueve encuentros con los Miami Dolphins, registrando nueve recepciones para 55 yardas.

A.J. Brown llega a Nueva Inglaterra

Otro de los movimientos destacados de la jornada fue el traspaso del receptor A.J. Brown, quien dejó a los Philadelphia Eagles para unirse a los New England Patriots.

A cambio, Filadelfia recibió una selección de primera ronda del Draft 2028 y una selección de quinta ronda correspondiente a 2027.

La operación pone fin a meses de especulaciones sobre el futuro del receptor, quien manifestó su inconformidad tras la complicada temporada 2025 de los Eagles y la eliminación del equipo en los playoffs.

Eagles trading WR A.J. Brown to Patriots in exchange for 2028 first-round pick and 2027 fifth-round pick. pic.twitter.com/aUeJLLV2m2 — NFL (@NFL) June 1, 2026

En Nueva Inglaterra, Brown volverá a trabajar con Mike Vrabel, entrenador con quien inició su carrera profesional durante su etapa con los Tennessee Titans.

Los Patriots esperan convertirlo en el principal objetivo ofensivo del joven mariscal de campo Drake Maye, especialmente tras la salida de Stefon Diggs.

A sus 28 años, Brown deja Filadelfia como uno de los receptores más productivos en la historia reciente de la franquicia. Durante sus cuatro temporadas con los Eagles superó las mil yardas por recepción en cada campaña, acumuló 339 recepciones, 32 touchdowns y conquistó un Super Bowl.

Antes de llegar a Filadelfia en 2022, Brown brilló con Tennessee, organización que lo seleccionó en el Draft 2019. Ahora, cuatro años después de su salida, volverá a trabajar con Vrabel en busca de devolver a los Patriots al grupo de contendientes de la NFL.

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