Jugador de Lions enfrenta acusaciones por secuestro y agresión

Terrion Arnold fue acusado de liderar un presunto secuestro y agresión armada en Florida tras una disputa por un supuesto robo

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El esquinero de los Detroit Lions, Terrion Arnold, fue acusado el jueves en Florida de encabezar un plan para retener y golpear con la culata de una pistola a tres personas a quienes creía responsables de un robo de bienes de lujo y $100,000 dólares en efectivo.

Sin embargo, las autoridades señalaron que las víctimas —incluido su conductor personal— no tenían relación con el supuesto robo.

De acuerdo con los investigadores del área de Tampa, dos personas ya acusadas en el caso se han declarado culpables y colaboran con las autoridades en el proceso contra Arnold.

El jefe de policía de Tampa, Lee Bercaw, declaró: “La fama no te libra de cargos penales ni de nuestra búsqueda de justicia”.

#Lions CB Terrion Arnold made his first court appearance today.



He will be held without bond until his pretrial detention hearing on Monday, where prosecutors will argue that he should remain behind bars without bond pending trial. https://t.co/Fvcxyn5gDr pic.twitter.com/uCVqUYyKPW — Ari Meirov (@MySportsUpdate) June 25, 2026

Detalles del presunto ataque

El incidente ocurrió el 4 de febrero, cuando tres jóvenes de entre 18 y 19 años fueron presuntamente retenidos a punta de pistola, golpeados y asaltados en un apartamento en Tampa.

Según la policía, el ataque ocurrió días después de que se denunciara el robo de artículos de lujo como bolsos Louis Vuitton, relojes Rolex y dinero en efectivo en una propiedad alquilada por Arnold mediante Airbnb.

Proceso judicial y postura de la defensa

Arnold compareció por videoconferencia ante un juez del condado de Hillsborough enfrentando cargos de secuestro, robo a mano armada y conspiración, los cuales podrían derivar en cadena perpetua.

Su abogado defensor, R. Timothy Jansen, negó las acusaciones, mientras que su agencia de representación aseguró que no existen pruebas creíbles en su contra.

Detroit Lions CB Terrion Arnold’s first appearance in court today:



Arnold will be held WITHOUT bond until his pretrial detention hearing on Monday morning



(🎥: @FOX2News | #OnePride ) pic.twitter.com/kBT99ZSQPR — Crunch Time Sports (@officialctpod) June 25, 2026

Investigación policial y situación del jugador

La policía informó que el caso involucra al menos a seis personas, algunas de las cuales ya han aceptado acuerdos de culpabilidad y cooperación con la fiscalía.

Las autoridades señalaron que las víctimas habrían sido engañadas para acudir al lugar donde ocurrió la agresión, la cual incluso fue transmitida en un chat grupal en tiempo real.

La fiscal estatal Suzy Lopez afirmó que “nadie tiene derecho a tomarse la justicia por su mano”, mientras que la policía continúa reuniendo pruebas del caso.

Los Detroit Lions y la NFL informaron que están al tanto de la situación, aunque no han emitido comentarios adicionales.