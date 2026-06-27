Kenia Lechuga gana oro en Copa del Mundo de Remo

Kenia Lechuga ganó el oro en la Copa del Mundo de Remo 2026 en Lucerna al imponerse en el single scull ligero con 7:35.32 y sumar su segundo oro del serial

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La remera mexicana Kenia Lechuga se coronó campeona de la III Copa del Mundo de Remo 2026, celebrada en Lucerna, Suiza, al imponerse en la final A del single scull ligero (LW1x) con un tiempo de 7:35.32, resultado que le permitió quedarse con la medalla de oro.

Con este triunfo, Lechuga cerró el serial de Copas del Mundo con dos preseas doradas en la misma prueba, consolidándose como una de las figuras más destacadas del remo internacional en su categoría.

#Remo 🚣



¡CAMPEONA! 🏆



Kenia Lechuga 🇲🇽 se lleva la última presea dorada del LW1x en la Copa del Mundo III en Lucerna 🇨🇭 con tiempo de 07:35.32 ⏰



👉Termina el serial de Copas del Mundo con 2 oros en esta prueba pic.twitter.com/vgChGUBcet — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) June 27, 2026

Dominio en la final

La atleta mexicana mostró consistencia a lo largo de la competencia, tras avanzar con solidez desde las rondas previas y mantener un alto nivel en la final disputada en el canal del Rotsee.

¡ORO PARA KENIA! 🚣🏻‍♀️🇲🇽



La olímpica mexicana @kenialechuga gana la medalla de oro 🥇 en LW1x al cronometrar 7:35.32 minutos, en la final A de la III Copa Mundial de Remo 2026, que se realiza en Lucerna, Suiza 🇨🇭



👉 Es su segunda presea dorada en el serial de Copas del Mundo 2026 pic.twitter.com/BRtpdCcw8A — CONADE (@conadeoficial) June 27, 2026

Su desempeño le permitió superar a sus rivales con un ritmo constante, asegurando el primer lugar en la prueba LW1x.

Una de las grandes del remo mexicano

Kenia Lechuga es una de las principales exponentes del remo en México y ha representado al país en múltiples competencias internacionales, incluidos tres ciclos olímpicos.

Entre sus logros destacan medallas en Campeonatos Mundiales y Juegos Panamericanos, además de múltiples victorias en etapas de la Copa del Mundo, lo que ha consolidado su trayectoria como referente del deporte mexicano.

Con este resultado en Lucerna, la atleta reafirma su buen momento competitivo en el ciclo internacional, sumando un nuevo título a su historial en la temporada 2026.