Regiomontana Kenia Lechuga gana bronce en Mundial de remo

La regiomontana Kenia Lechuga volvió a destacar en el escenario internacional al conquistar la medalla de bronce en la Final femenil de sculls individual del Campeonato Mundial de remo, celebrado en China.

La mexicana, subcampeona del mundo en 2023, registró un tiempo de 07:32.23, apenas dos segundos detrás de la estadounidense Michelle Sechser, quien se quedó con el oro.

La plata fue para la china Dandan Pan.

¡MÉXICO SE LLEVA EL BRONCE! 🥉🇲🇽



Felicitamos a Kenia Lechuga por su participación en el Campeonato Mundial de Remo en Shanghái, China, donde obtuvo la medalla de bronce en la prueba LW1x. ¡Orgullo total!#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/9GJQpxyMQj — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) September 27, 2025

Con esta presea, Lechuga suma su segunda medalla mundial en la especialidad, tras la plata obtenida en Belgrado en 2023.

La atleta de 31 años, olímpica en Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, reafirma así su lugar entre las mejores exponentes del remo a nivel internacional.

“Estoy muy contenta de tremenda temporada. Este año se vinieron muchos cambios de puro crecimiento, pude disfrutarla como nunca y también hice un equipo increíble de trabajo que se notó en la parte física y mental. Ahora a descansar un poco esta máquina para regresar el siguiente año más y más fuerte”, compartió la regiomontana en sus redes sociales.

