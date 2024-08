Kim Yeji, la tiradora surcoreana que ha conquistado las redes

Kim Yeji, quien, con 241.3 puntos, ganó la medalla de plata en la prueba de tiro con pistola de aire comprimido a 10 metros, se ha vuelto una de las figuras más populares en los Juegos Olímpicos de París 2024, y ha conquistado las redes sociales.

You dropped this, Kim Yeji: 👑 📷: Korean Sport & Olympic Committee pic.twitter.com/eCNGrNP7os

Su carisma, estilo ciberpunk y actitud fría han hecho que la surcoreana, de 31 años de edad, sea muy popular.

Hasta el millonario Elon Musk hizo un comentario a través de su cuenta de X en el que menciona: "Kim Yeji debería de participar en una película de acción. No se requiere actuación".

She should be cast in an action movie. No acting required!