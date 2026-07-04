Kimi Antonelli gana la sprint del GP de Gran Bretaña

Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes y líder del Mundial de Fórmula Uno, conquistó la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone

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El italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y líder del Campeonato Mundial de Fórmula Uno, se llevó este sábado la victoria en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, disputada en el circuito de Silverstone, correspondiente a la novena fecha de la temporada.

Antonelli, que arrancó desde la segunda posición de la parrilla, tomó el liderato en la octava de las 17 vueltas al superar al británico Lewis Hamilton, de Ferrari, quien terminó en el segundo lugar.

Hamilton y Norris completan el podio

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton finalizó como escolta del piloto italiano, mientras que el también británico Lando Norris, de McLaren, cruzó la meta en la tercera posición para completar el podio de la prueba sprint, disputada sobre una distancia aproximada de 100 kilómetros.

El cuarto puesto fue para George Russell (Mercedes), seguido por Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull), quien concluyó sexto.

Los últimos puestos con puntos fueron para Oscar Piastri (McLaren), séptimo, y Liam Lawson (RB), octavo.

Con este triunfo, el cuarto sprint de los seis programados para la temporada, Andrea Kimi Antonelli reforzó su liderato en la clasificación general del Mundial.

El piloto de Mercedes llegó a 179 puntos, con una ventaja de 43 unidades sobre George Russell y de 47 respecto a Lewis Hamilton.

Sainz y Alonso quedan fuera de la pelea

Los españoles Carlos Sainz, de Williams, y Fernando Alonso, de Aston Martin, finalizaron en las posiciones 17 y 20, respectivamente.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó en el duodécimo lugar, mientras que el mexicano Sergio Pérez, de Cadillac, concluyó en la vigésimo segunda posición.

Más tarde se disputará la sesión de clasificación que definirá el orden de salida para la carrera principal del domingo, pactada a 52 vueltas y con un recorrido total de 306.2 kilómetros.