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Deportes

Messi roba miradas en el GP de Miami y visita garaje de Mercedes

El astro asistió junto a su familia al Gran Premio de Miami de F1 donde convivió con pilotos de Mercedes y hasta se sentó en el monoplaza de Kimi Antonelli

  • 03
  • Mayo
    2026

El astro argentino Lionel Messi fue una de las grandes atracciones este domingo en el Gran Premio de Miami de Fórmula Uno, al aparecer como invitado especial en el circuito acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos.

El capitán argentino del Inter Miami fue visto recorriendo el paddock y visitando el garaje de Mercedes, donde protagonizó uno de los momentos más comentados del día al sentarse en el monoplaza del italiano Andrea Kimi Antonelli.

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Durante su visita al equipo Mercedes, Messi posó para fotografías junto a Antonelli, actual líder del Mundial de Fórmula Uno, y con el británico George Russell, su compañero de escudería.

Antonelli partirá desde la pole position en Miami, mientras Russell largará desde la quinta posición, consolidando a Mercedes como protagonista del fin de semana.

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Miami reúne estrellas del deporte mundial

La presencia de Messi se sumó a una lista de celebridades deportivas que acudieron al evento, entre ellas el extenista español Rafael Nadal, el golfista Jon Rahm y la leyenda de la NBA Shaquille O’Neal.

El GP de Miami volvió a convertirse en un escaparate global que fusiona automovilismo, entretenimiento y figuras de talla internacional.

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La aparición del argentino en la Fórmula Uno se produjo apenas un día después de la dolorosa derrota del Inter Miami ante Orlando City por 3-4, partido en el que el equipo de Messi dejó escapar una ventaja de 3-0 y recibió el gol decisivo en tiempo añadido.

En lo deportivo, Argentina también tiene representación en la pista con Franco Colapinto, piloto de Alpine, quien arrancará desde la octava posición.

El GP de Miami marca además el regreso del campeonato tras una pausa desde el Gran Premio de Suzuka, luego de la suspensión de las carreras en Baréin y Arabia Saudita.


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