'La gente pregunta cuando voy a lanzar': David Mena

"Me siento un poco raro porque en Cuba era diferente, tenía el apoyo de mi familia y acá estoy solo, entonces como que me ha chocado un poco, pero he tenido que lidiar con ese tipo de cosas, entonces sonríe, y recuerda el cariño que la afición regiomontana ya le ha dado. La afición me ha apoyado bastante, cuando están en el estadio preguntan que cuando va a lanzar David, les caí bien a las personas"