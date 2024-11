La NFL volverá a México para la temporada 2025

Tras el éxito obtenido en la presente temporada con los juegos fuera de Estados Unidos, la NFL desea aumentar su presencia en otros países, y entre sus planes se encuentra volver a México en 2025.

Recientemente en una entrevista el comisionado de la NFL, Roger Goodell, dio a conocer que tiene aumentar la cantidad de partidos internacionales para la próxima temporada.

Fue en el programa NFL Game Day donde destacó el extinto obtenido en Brasil, Inglaterra y Alemania, por lo cual desea aumentar de cinco a ocho la cantidad de encuentros en el extranjero.

