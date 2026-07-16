En 2007, “Leo” realizó una sesión de fotos con el ahora extremo derecho de España cuando este era un bebé y ahora, se enfrentarán en la final del mundial 2026

Inicio / Deportes / Lamine Yamal y Lionel Messi se vieron las caras hace 19 años

Ya está lista la final de la edición 23 de la justa veraniega: España vs. Argentina, que se jugará este domingo a las 13:00 horas, tiempo de Monterrey, en la cancha del Estadio Nueva York / Nueva Jersey.

Los españoles llegaron a esta batalla tras dejar fuera de combate en la semifinal a Francia por marcador de 2-0 el martes pasado, mientras que los argentinos eliminaron a Inglaterra en la antesala de la gran final por marcador de 2-1 este miércoles.

Este duelo enfrentará a dos estrellas del futbol: el español Lamine Yamal y el argentino Lionel Messi… quienes ya se han visto las caras anteriormente.

Y es que en septiembre de 2007, el diario Sport de España realizó una sesión de fotos con “La Pulga”, quien en aquel tiempo jugaba con el equipo Barcelona y tenía 20 años de edad.

En las gráficas, ‘Leo’ aparece cargando y bañando a un bebé de dos meses de nacido… que en la actualidad es el seleccionado español Lamine Yamal, que ahora cuenta con 19 años de edad.

Actualmente, aquellas imágenes toman un valor importante en el balompié, ya que los dos jugadores tienen un común denominador: ambos disputarán una final este domingo, en la fiesta del futbol, en territorio estadounidense.

Estos retratos de Messi con 20 años de edad junto a Lamine Yamal, que era un bebé, se realizaron para un calendario de 2008 del diario Sport en colaboración con la Fundación del Barcelona y la UNICEF.

El fotógrafo Joan Monfort es el autor de estas imágenes y revela que realizarlas fue complicado porque "La Pulga" es introvertido y tímido.

Agrega que Messi se sorprendió al ver la bañera de plástico con agua y con un bebé adentro. El jugador "10" no sabía por dónde tomar a Lamine.

Datos que arroja la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™