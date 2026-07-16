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Lamine Yamal y Lionel Messi se vieron las caras hace 19 años
En 2007, “Leo” realizó una sesión de fotos con el ahora extremo derecho de España cuando este era un bebé y ahora, se enfrentarán en la final del mundial 2026
Por Gerardo Vázquez | 16 Julio 2026
Ya está lista la final de la edición 23 de la justa veraniega: España vs. Argentina, que se jugará este domingo a las 13:00 horas, tiempo de Monterrey, en la cancha del Estadio Nueva York / Nueva Jersey.
Los españoles llegaron a esta batalla tras dejar fuera de combate en la semifinal a Francia por marcador de 2-0 el martes pasado, mientras que los argentinos eliminaron a Inglaterra en la antesala de la gran final por marcador de 2-1 este miércoles.
Este duelo enfrentará a dos estrellas del futbol: el español Lamine Yamal y el argentino Lionel Messi… quienes ya se han visto las caras anteriormente.
Y es que en septiembre de 2007, el diario Sport de España realizó una sesión de fotos con “La Pulga”, quien en aquel tiempo jugaba con el equipo Barcelona y tenía 20 años de edad.
En las gráficas, ‘Leo’ aparece cargando y bañando a un bebé de dos meses de nacido… que en la actualidad es el seleccionado español Lamine Yamal, que ahora cuenta con 19 años de edad.
Actualmente, aquellas imágenes toman un valor importante en el balompié, ya que los dos jugadores tienen un común denominador: ambos disputarán una final este domingo, en la fiesta del futbol, en territorio estadounidense.
Estos retratos de Messi con 20 años de edad junto a Lamine Yamal, que era un bebé, se realizaron para un calendario de 2008 del diario Sport en colaboración con la Fundación del Barcelona y la UNICEF.
El fotógrafo Joan Monfort es el autor de estas imágenes y revela que realizarlas fue complicado porque "La Pulga" es introvertido y tímido.
Agrega que Messi se sorprendió al ver la bañera de plástico con agua y con un bebé adentro. El jugador "10" no sabía por dónde tomar a Lamine.
Datos que arroja la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
|Dato
|Descripción
|Final inédita
|Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, los campeones de Europa y Sudamérica se enfrentarán en la Final.
|Final de habla hispana
|Será la segunda Final entre selecciones hispanohablantes, después de Uruguay vs Argentina en 1930.
|Compañeros y ahora rivales
|Enzo Fernández y Marc Cucurella conquistaron juntos la Copa Mundial de Clubes 2025 y ahora se enfrentarán por el título mundial.
|Lionel Messi
|Llega a su tercera Final de Copa del Mundo con 33 contribuciones de gol en 33 partidos: 21 goles, 12 asistencias y 2,044 minutos disputados.
|Histórico
|Messi se une a Lothar Matthäus, Cafu, Pierre Littbarski y Ronaldo Nazário como los únicos jugadores que han disputado tres Finales mundialistas.
|Argentina
|Ha alcanzado tres de las últimas cuatro Finales de la Copa del Mundo.
|Récord de Finales
|Argentina disputará su séptima Final mundialista, la segunda mayor cantidad en la historia.
|Racha vigente
|Argentina llega a la Final de Norteamérica 2026 con 13 partidos consecutivos sin perder en la Copa del Mundo.