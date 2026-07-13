Mbappé y Lamine Yamal protagonizarán el duelo de semifinales entre dos selecciones invictas que buscarán instalarse en la pelea por el título

Inicio / Deportes / Van Francia y España por el primer boleto a la Final del Mundial™

Francia y España disputarán este martes uno de los partidos más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, cuando se enfrenten por un lugar en la gran final en un duelo que reunirá a figuras como Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Las dos selecciones llegan a las semifinales sin haber estado en desventaja durante el torneo y con un rendimiento que las coloca entre las favoritas para conquistar el campeonato.

El encuentro se disputará en el estadio de los Dallas Cowboys, en Texas, y representará apenas el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo y el primero desde su único antecedente mundialista.

Mbappé lidera el ataque francés

Francia arribó al torneo como líder del ranking de la FIFA y acumula 14 goles a favor y solo dos en contra en seis partidos.

Kylian Mbappé suma ocho anotaciones en el certamen, cifra con la que igualó a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores del Mundial. Además, registra 20 goles en 20 partidos mundialistas, quedando a una anotación del récord histórico de Messi.

El entrenador Didier Deschamps aseguró que el delantero se encuentra en plenitud física tras salir de cambio en el triunfo sobre Marruecos en cuartos de final.

España confía en Lamine y su fortaleza colectiva

La selección española ha marcado 10 goles y solo ha recibido uno en el torneo. Gran parte de ese éxito también ha pasado por las actuaciones del guardameta Unai Simón, quien estableció una racha de 650 minutos sin recibir gol antes del duelo de cuartos de final.

Lamine Yamal, quien cumplió 19 años, buscará volver a ser decisivo frente a Francia, rival al que ya enfrentó en la Eurocopa 2024 y en la Liga de Naciones. Aunque solo ha marcado un gol en el Mundial, ha generado constante peligro sobre la portería rival.

El atacante aseguró que afronta el compromiso sin presión y confía en ofrecer una destacada actuación en un partido que calificó como especial.

Merino ha sido el revulsivo de La Roja

Otro de los jugadores clave para España ha sido Mikel Merino, quien marcó los goles del triunfo en los minutos finales de los encuentros frente a Portugal y Bélgica, consolidándose como una de las principales variantes ofensivas del técnico Luis de la Fuente.

Previo al encuentro, Deschamps reconoció el nivel mostrado por el conjunto español, mientras que De la Fuente descartó que el papel de favorito tenga influencia en el resultado y destacó que ambas selecciones cuentan con futbolistas de primer nivel para disputar un lugar en la final del Mundial.