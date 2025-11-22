Lando Norris logra la pole en clasificación de Las Vegas

Lando Norris dominó una caótica y resbaladiza sesión de clasificación nocturna en Las Vegas para asegurar la pole position rumbo al Gran Premio del sábado. Bajo una lluvia persistente y una pista traicionera sobre la avenida principal, el líder del campeonato encontró su mejor vuelta en los segundos finales, arrebatándole el puesto a Max Verstappen, quien por momentos parecía encaminado a repetir su protagonismo en la ciudad que ganó en 2023.

El piloto de McLaren continúa encendido en la recta final del año: suma su tercera pole consecutiva y reafirma su ventaja en el campeonato, donde marcha 24 puntos por delante de su compañero Oscar Piastri. La carrera marcará además su salida número 150, igualando a David Coulthard como la cifra más alta en la historia del equipo.

LANDO ON POLE POSITION IN VEGAS! 👏👏



It's a mega lap from the championship leader in hugely tricky conditions 🤯#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/QgPWdcCNby — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

La pelea en la parte alta tuvo otro ingrediente inesperado cuando Carlos Sainz Jr. dio señales de poder lograr la primera pole de Williams desde 2014. Su intento se quedó corto, pero logró firmar un valioso tercer lugar detrás de Norris y Verstappen. George Russell, defensor del triunfo en Las Vegas, se quedó con el cuarto puesto, seguido de Piastri, quien continúa en un bache de rendimiento en la segunda mitad del año: no gana desde agosto y solo suma un podio en las últimas seis carreras.

La jornada también dejó sorpresas negativas. Alex Albon terminó contra el muro en los últimos segundos del primer grupo, provocando un cierre abrupto. Poco después, Kimi Antonelli, quien había sido rápido en las prácticas, quedó fuera junto a Lewis Hamilton, subcampeón aquí hace un año y el más lento del grupo de 20 pilotos. El británico, en su primer año con Ferrari, reconoció que nunca logró poner los neumáticos en temperatura para enfrentar el asfalto mojado. Su mal momento se suma a las críticas recientes del presidente de Ferrari, John Elkann, tras el doble abandono en Brasil.

Tapa de alcantarilla reparada antes de la carrera

El fin de semana también estuvo marcado por un problema recurrente en Las Vegas: una tapa de alcantarilla defectuosa que interrumpió en dos ocasiones la actividad del jueves. La FIA informó que la pieza fue asegurada mediante soldadura para evitar incidentes, y que otras 14 tapas del circuito de 6.20 km recibieron refuerzo adicional.

La situación evocó lo ocurrido en 2023, cuando una tapa suelta obligó a detener la primera práctica tras dañar el auto de Carlos Sainz Jr., retrasando la jornada más de dos horas. Esta vez, la inspección fue más rápida, aunque la segunda sesión volvió a detenerse cuando se confirmó que el elemento seguía moviéndose por el paso de los monoplazas.

Con tres carreras restantes en la temporada y un clima cambiante en el desierto, la clasificación de Las Vegas dejó más preguntas que respuestas sobre quién resistirá el cierre de un campeonato cada vez más tenso.

