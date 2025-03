Lando Norris triunfa en el Gran Premio de Australia

Lando Norris se llevó la victoria en el Gran Premio de Australia, la primera carrera de la temporada 2025 de Fórmula 1.

El piloto británico de McLaren se llevó la victoria después de una carrera llena de giros inesperados, superando a Max Verstappen de Red Bull por apenas 0.895 segundos.

El evento se llevó a cabo en el circuito de Albert Park en Melbourne, bajo condiciones climáticas desafiantes con fuertes lluvias que afectaron la pista.

Norris demostró su habilidad y resistencia en la pista mojada, defendiendo su posición frente a Verstappen en la última vuelta.

El podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen de Red Bull en segundo lugar, George Russell de Mercedes en tercer lugar, mientras que Lewis Hamilton, quien debutó con Ferrari, terminó décimo.

UPDATED after Antonelli's penalty reversal



Here's how the top ten stack up in the drivers' championship 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/L0yZBSTQcW