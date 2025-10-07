LeBron James hace otra “decisión”, pero es un anuncio

El estadounidense LeBron James tenía otra “decisión” que anunciar. Resultó ser un anuncio publicitario. La estrella de los Lakers de Los Ángeles bromeó con que tendría algo que decir este martes. La referencia a la “decisión” es un guiño a cómo anunciado en julio de 2010 que se uniría al Heat de Miami.

Se suponía que saldría al mediodía, hora del Este, pero Hennessy —la marca de coñac con la que James ha estado asociada durante algún tiempo— hizo público el anuncio unos 90 minutos antes de lo previsto. El calendario de entrenamiento de James para el día cambió, dijo la marca, lo que obligó al cambio en los planos de lanzamiento.

“Este otoño, voy a llevar mi talento a Hennessy VSOP”, dijo James en el clip. Incluso la redacción que usamos en ese anuncio reflejaba cómo anunció que se uniría al Heat hace 15 años con su infame frase “llevar mi talento a South Beach”.

Hennessy anunció que lanzaría una botella naranja de edición limitada con el nombre de James en la etiqueta y su característico gesto de “coronación” —un guiño a su apodo “Rey James” (King James)—. “Donde el primer momento marcó un movimiento profesional crucial, esta segunda decisión celebra una reunión creativa y un legado cultural compartido”, dijo Hennessy en el comunicado que anunciaba la medida.

James bromeó con la campaña al publicar en X que tomaría “la decisión de todas las decisiones”. El video corto lo muestra caminando hacia una silla, luego tomando asiento frente a otro hombre sentado a pocos metros de distancia —grabando vagamente la configuración de su primera “decisión” cuando se sentó frente al locutor estadounidense Jim Gray para un anuncio televisado de la noticia de que se unía al Heat.

Las redes sociales se volvieron locas con especulaciones, como era de esperar. James, el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA, cumple 41 años en diciembre y no solo es el jugador más veterano actualmente en la NBA, sino que también está a punto de establecer un récord al aparecer en su temporada 23 en la liga. No tiene contrato más allá de esta temporada, lo que provocó la obvia especulación de si este sería el modo en que anunciaría un plan de retiro.

Los precios de las entradas para el último partido de la temporada regular de los Lakers en abril se dispararon el lunes en los mercados secundarios, con fanáticos dispuestos a gastar mucho dinero por si acaso James decide que esta temporada es la última.

También hubo muchas conjeturas en las redes sociales de que la última “decisión” sería la participación de James en una campaña publicitaria de algún tipo.

“Me gusta mi decisión”, dice James al final del anuncio.

