Consigue LeBron James su convocatoria 22 para el All-Star de NBA

LeBron James, pese a sus 40 años, sigue siendo una estrella de la NBA, pues consiguió su vigésima segunda convocatoria para el All-Star de la liga, aunque, por primera vez en su carrera, lo hará como suplente.

La estrella de Los Angeles Lakers es el jugador con más convocatorias para el All-Star con 22, seguido de Kevin Durant, con 16; Stephen Curry, con 12; Giannis Antetokounmpo, con 10 participaciones, y Nikola Jokic, con 8.

Para la edición de este año, el Juego de Estrellas disputará por primera vez un minitorneo entre un equipo formado por estrellas nacidas en Estados Unidos y otro de figuras nacidas en distintos países en un formato "round robin" antes de una final entre los dos mejores.

Conoce a los jugadores convocados para el NBA All-Star 2026

Conferencia Oeste

Titulares:

Nikola Jokic de los Denver Nuggets

Luka Doncic de Los Angeles Lakers

Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City Thunder

Stephen Curry de los Golden State Warriors

Victor Wembanyama de los San Antonio Spurs

Reservas:

LeBron James de Los Angeles Lakers

Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves

Jamal Murray de los Denver Nuggets

Chet Holmgren de Oklahoma City Thunder

Devin Booker de Phoenix Suns

Deni Avdija de los Portland Trail Blazers

Conferencia Este

Titulares:

Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks

Jalen Brunson de los New York Knicks

Cade Cunningham de los Detroit Pistons

Tyrese Maxey de los Philadelphia 76ers

Jaylen Brown de los Boston Celtics

Reservas:

Donovan Mitchell de los Cleveland Cavaliers

Jalen Johnson de los Atlanta Hawks

Karl-Anthony Towns de los New York Knicks

Pascal Siakam de los Indiana Pacers

Norman Powell del Miami Heat

Scottie Barnes de los Toronto Raptors

Jalen Duren de los Detroit Pistons

