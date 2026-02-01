Podcast
Deportes

Consigue LeBron James su convocatoria 22 para el All-Star de NBA

La estrella de los Lakers es el jugador con más convocatorias, seguido de Kevin Durant, con 16; Curry, con 12; Antetokounmpo, con 10 , y Nikola Jokic, con 8

  • 01
  • Febrero
    2026

LeBron James, pese a sus 40 años, sigue siendo una estrella de la NBA, pues consiguió su vigésima segunda convocatoria para el All-Star de la liga, aunque, por primera vez en su carrera, lo hará como suplente.

La estrella de Los Angeles Lakers es el jugador con más convocatorias para el All-Star con 22, seguido de Kevin Durant, con 16; Stephen Curry, con 12; Giannis Antetokounmpo, con 10 participaciones, y Nikola Jokic, con 8.

Para la edición de este año, el Juego de Estrellas disputará por primera vez un minitorneo entre un equipo formado por estrellas nacidas en Estados Unidos y otro de figuras nacidas en distintos países en un formato "round robin" antes de una final entre los dos mejores.

Conoce a los jugadores convocados para el NBA All-Star 2026

Conferencia Oeste

Titulares:

Nikola Jokic de los Denver Nuggets
Luka Doncic de Los Angeles Lakers
Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City Thunder
Stephen Curry de los Golden State Warriors
Victor Wembanyama de los San Antonio Spurs

Reservas:

LeBron James de Los Angeles Lakers
Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves
Jamal Murray de los Denver Nuggets
Chet Holmgren de Oklahoma City Thunder
Devin Booker de Phoenix Suns
Deni Avdija de los Portland Trail Blazers

Conferencia Este

Titulares:

Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks
Jalen Brunson de los New York Knicks
Cade Cunningham de los Detroit Pistons
Tyrese Maxey de los Philadelphia 76ers
Jaylen Brown de los Boston Celtics

Reservas:

Donovan Mitchell de los Cleveland Cavaliers
Jalen Johnson de los Atlanta Hawks
Karl-Anthony Towns de los New York Knicks
Pascal Siakam de los Indiana Pacers
Norman Powell del Miami Heat
Scottie Barnes de los Toronto Raptors
Jalen Duren de los Detroit Pistons


