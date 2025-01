LeBron supera récord de Jordan de 563 juegos anotando 30 puntos

LeBron James superó el récord de la NBA de Michael Jordan de partidos con 30 puntos durante el juego de los Lakers de Los Ángeles contra Atlanta el viernes por la noche.

Con un salto de 18 pies a falta de 5:58 para el final, James anotó al menos 30 puntos en temporada regular por 563ra vez en su carrera, rompiendo el récord establecido por Jordan en 2003. Jordan estableció el récord en 1.072 partidos de su carrera a lo largo de 15 temporadas, mientras que James rompió la marca en su aparición número 1.523 a lo largo de 22 temporadas.

James idolatró a Jordan durante su infancia en Akron, Ohio, y cuando superó a Jordan para ocupar el cuarto lugar en la lista de máximos anotadores en la historia de la NBA en marzo de 2019, el momento lo conmovió hasta las lágrimas en el banquillo de los Lakers. Llamó a Jordan “una inspiración” y “el rayo en una botella para mí, porque quería ser como él”.

