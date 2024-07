Levanta polémica el desaire de Gignac al 'Matador'

Tras el desaire de André Pierre Gignac al 'Matador' Luis Hernández, las redes sociales han explotado, dejando toda clase de opiniones y comentarios, en su mayoría, apoyando al jugador francés de los Tigres.

En la previa al concurso de habilidades del All Star Game, el francés empezó a saludar uno a uno a los jueces, e inmediatamente después se encontraba el también apodado 'Pájaro' quien extendió su mano para saludar a Gignac, pero este lo ignoró y siguió su camino, dejando a Luis con la mano extendida y con un incómodo momento.

Sin embargo, la actitud de André tiene una raiz, que son las fuertes críticas que Hérnández lanzó hace algunos meses, "Ahorita ponen de ídolo a un pin... francés", dijo Luis en una charla con el ex aruqero y hoy comentarista, Féliz Fernández.

Pero tal vez este no haya sido el único motivo, y es que hay que recordar que el también ex tigre y ex rayado, insultó al compañero y amigo de Gignac, Nahuel Guzmán, "Es un tipo que es un idiota que no merece estar en el futbol mexicano, nada más, que lo corran del futbol mexicano", esto después del asunto del láser del 'Patón' tras el clásico regiod e temporada regular en el torneo anterior.

Pues bien, tras todo esto, Gignac negó el saludo a Hernández, lo que ocasionó un revuelo total en las plataformas digitales, por parte de aficionados, y comentaristas deportivos de distintas empresas.

