Lewis Hamilton correrá para Escudería Ferrari en 2025

Bien dice la frase: "el enemigo de mi enemigo, es mi amigo".

Lewis Hamilton dejará Mercedes a final de la temporada 2024 de la Fórmula 1 y pasará a formar parte de la Escudería Ferrari a partir de 2025.

El siete veces campeón del mundo habría tomado su decisión luego de que las últimas temporadas, Mercedes, no consiguió darle un monoplaza ganador, además de que su contrato llegaría a su fin.

Por su parte, Ferrari ha intentado acercarse al dominio aplastante de Red Bull con Max Verstappen y Sergio Pérez, pero no ha sido suficiente.

Con la reciente renovación de Charles Leclerc, el español Carlos Sainz dejaría el asiento rojo para 2025, pese a que fue el único piloto no perteneciente a Red Bull capaz de ganar una carrera en 2023 y que muchas veces terminó por encima de Leclerc.

Con Hamilton y Leclerc en su alineación para 2025, Ferrari buscará regresar a sus días de gloria y ganar un campeonato mundial, cosa que no logra desde 2007.

Mientras tanto, la temporada 2024 aguarda y con este movimiento promete en serio. ¿Veremos a un Carlos Sainz resentido y desobediente en Ferrari? ¿O a una escudería Mercedes que dejará a la deriva a su histórico corredor?

Lo que es seguro es que la parrilla estará más ardiente que nunca.

Team Statement



Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH