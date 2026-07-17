Desde su llegada procedente del RB Leipzig, el futbolista se ha consolidado como una de las piezas más importantes del equipo, acumulando 147 partidos

Inicio / Deportes / Liverpool blinda a Dominik Szoboszlai con contrato hasta 2031

El Liverpool aseguró la continuidad de uno de sus futbolistas más importantes para los próximos años. El club inglés anunció este viernes la renovación de Dominik Szoboszlai, quien firmó una extensión de contrato por cinco temporadas que lo mantendrá en Anfield hasta 2031.

El mediocampista húngaro, de 25 años, todavía tenía dos años de vínculo vigente, pero la directiva decidió adelantar las negociaciones para garantizar la permanencia de uno de los referentes del proyecto deportivo.

Szoboszlai llegó al Liverpool en 2023 procedente del RB Leipzig y rápidamente se convirtió en un elemento clave dentro del mediocampo de los Reds.

Desde entonces ha disputado 147 partidos oficiales en todas las competiciones y suma 28 goles, además de una importante participación en la generación ofensiva del equipo.

El internacional húngaro fue parte del plantel que conquistó la Premier League en 2025 y ha mantenido un papel protagónico durante sus primeras tres temporadas en Inglaterra.

Some special strikes 😮‍💨 pic.twitter.com/fZ61UZS5vY — Liverpool FC (@LFC) July 17, 2026

Su mejor temporada individual

Aunque el Liverpool tuvo una campaña complicada la temporada pasada, Szoboszlai fue uno de los futbolistas más destacados del equipo.

El centrocampista cerró el curso con 13 goles y 12 asistencias en 53 encuentros, números que lo colocaron entre los jugadores más productivos de la plantilla.

Su rendimiento fue uno de los pocos aspectos positivos para los Reds en una temporada que terminó con el equipo en la quinta posición de la Premier League, a 25 puntos del campeón Arsenal.

Parte de la reconstrucción de Anfield

Los malos resultados provocaron cambios importantes en el club, incluyendo la salida del entrenador Arne Slot.

Ahora, con la llegada del técnico español Andoni Iraola, el Liverpool trabaja en una nueva etapa deportiva y considera a Szoboszlai como una de las piezas centrales del proyecto.