Manchester City vence al Liverpool en un partido dramatico

Manchester City firmó una remontada de alto voltaje al vencer 2-1 a Liverpool en Anfield, en un duelo que sacudió la parte alta de la Premier League 2025/26 y reavivó la pelea por el título.

El equipo de Pep Guardiola resistió el golpe inicial y, con paciencia, encontró premio en los minutos finales para llevarse tres puntos de enorme peso en un escenario históricamente adverso.

Szoboszlai enciende el encuentro

El encuentro se mantuvo tenso y equilibrado hasta el minuto 74, cuando Dominik Szoboszlai sacó un disparo potente desde fuera del área que superó al arquero italiano Gianluigi Donnarumma y puso en ventaja a los Reds, el tanto desató la euforia local y obligó al City a adelantar líneas en busca del empate, abriendo espacios que cambiarían el rumbo del cierre.

Reacción celeste: Bernardo empata y Haaland sentencia

La respuesta del campeón no tardó, Bernardo Silva igualó al 84’ tras una jugada colectiva dentro del área que evidenció la insistencia visitante.

Ya en tiempo agregado, Erling Haaland convirtió un penal al 90+3’ luego de una falta de Alisson sobre Matheus Nunes, consumando la remontada y silenciando Anfield. La sangre fría del noruego desde los once pasos resultó decisiva.

VAR, polémica y consecuencias en la tabla

El cierre también dejó controversia: decisiones del VAR influyeron en acciones clave, incluida la anulación de un gol del City por falta previa y una expulsión que elevó la tensión en los minutos finales.

Con el resultado, Manchester City se mantiene a la estela del líder Arsenal, mientras Liverpool resiente el tropiezo en su aspiración por puestos europeos, ganar en Anfield, plaza esquiva para muchos visitantes, subraya la magnitud del golpe anímico y deportivo que consiguió el conjunto celeste.

Con información de AP.....

