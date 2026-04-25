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Alegna González impone récord nacional y gana oro en EUA

La marchista mexicana Alegna González triunfa en los Penn Relays en Estados Unidos y confirma su gran momento rumbo al ciclo olímpico

  • 25
  • Abril
    2026

La mexicana Alegna González inició su temporada 2026 de forma espectacular al conquistar la medalla de oro en los 5,000 metros marcha de los Penn Relays, celebrados en Filadelfia, donde además impuso un nuevo récord nacional con un tiempo de 21:17.11 minutos.

Victoria con marca histórica

La atleta originaria de Ojinaga, Chihuahua, dominó la prueba desde el inicio y superó su propia marca previa de 21:22.66, establecida en 2025 en la misma competencia.

Con este resultado, Alegna no solo se llevó el oro, sino que reafirmó su lugar entre las mejores marchistas del mundo, tras una temporada anterior en la que ya había brillado a nivel internacional.

González llega a este 2026 como subcampeona mundial de los 20 km marcha, logro que consiguió en el Campeonato Mundial de 2025, donde rompió una racha de resultados cercanos al podio.

Además, en los últimos años ha sido una constante protagonista en competencias internacionales, destacando por su regularidad, evolución técnica y fortaleza física.

Trayectoria en ascenso

Desde sus inicios, Alegna ha construido una carrera sólida:

  • Campeona mundial sub-20 en 2018
  • Participación olímpica en Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (5º lugar)
  • Top 5 en Juegos Olímpicos de París 2024
  • Múltiples récords nacionales en distintas distancias

En 2025 firmó su mejor año, con marcas históricas en 5,000 m, 20 km y 35 km marcha, además de consolidarse como una de las líderes del ranking mundial.

El triunfo en Filadelfia marca el arranque de un calendario exigente para la mexicana, que tendrá como objetivo mantener su nivel y llegar en óptimas condiciones a los principales eventos internacionales.


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