Cerrar X
G4_GGU_Jz_Wo_AA_9u_An_f0ed442a5a
Deportes

Masters 1000 de París estrena sede para los próximo 10 años

El torneo de tenis Masters 1000 de París, que se llevará a cabo del 27 de octubre al 2 de noviembre, estrena este año La Defense Arena

  • 25
  • Octubre
    2025

El torneo de tenis Masters 1000 de París, que se llevará a cabo del 27 de octubre al 2 de noviembre, estrena este año La Defense Arena, un recinto más amplio en la periferia noroeste de la ciudad, donde se mantendrá al menos durante la próxima década, dejando atrás el histórico pabellón de Bercy.

Los primeros tenistas llegaron el jueves para conocer las cuatro pistas del evento, una más que en la instalación anterior, y según el director Cedric Pioline, están “visiblemente satisfechos” con la nueva sede.

Esta cita emblemática del calendario ATP congrega a la mayoría de las principales figuras del tenis antes del Masters de final de año en Turín, del 9 al 16 de noviembre.

Entre los clasificados destacan Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev y Novak Djokovic, aunque la participación de este último está en duda por su selectividad en los torneos. Djokovic, siete veces campeón en París, se perderá esta edición, junto con otros jugadores como Stefanos Tsitsipas, Tommy Paul y Jakub Mensik.

El torneo también definirá los últimos cuatro boletos para el Masters de Turín y todas las miradas se centran en un posible duelo Alcaraz-Sinner, los dos primeros del ranking ATP, que han protagonizado finales en cinco de los últimos torneos que compartieron.

Otros aspirantes al pase incluyen a Taylor Fritz, Ben Shelton, Álex De Miñaur, Lorenzo Musetti, Casper Ruud y Felix Auger-Aliassime, aunque el cansancio y las lesiones podrían condicionar la recta final de la temporada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_10_26_T091157_133_7b0f17bae5
Katy Perry y Justin Trudeau confirman romance en París
AP_25295589019734_9e4839928e
Arrestan a varios sospechosos por el robo de joyas del Louvre
deportes_djokovic_44c3ea6979
Novak Djokovic se retira del Masters de París por lesión
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_26_at_5_34_35_PM_e13028c904
Comienzan a regresar familias tras incendio en Santa Catarina
Captura_de_pantalla_2025_10_26_174936_9db9b345f7
Capturan a presunto asaltante tras violento robo en tienda Oxxo
erherreh_99f6b36338
Lando Norris domina de punta a punta en el GP de México
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
G4_H3009_Wc_A_Abzym_2582d47458
Nuevo León cierra siete pedreras por explotar áreas protegidas
Whats_App_Image_2025_10_24_at_7_48_21_PM_1_ff9911a7c8
Productores y gobierno impulsan industria carbonífera en Coahuila
publicidad
×