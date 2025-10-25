Masters 1000 de París estrena sede para los próximo 10 años

El torneo de tenis Masters 1000 de París, que se llevará a cabo del 27 de octubre al 2 de noviembre, estrena este año La Defense Arena, un recinto más amplio en la periferia noroeste de la ciudad, donde se mantendrá al menos durante la próxima década, dejando atrás el histórico pabellón de Bercy.

Así se construyó la nueva pista del Masters 1000 de París.



Hipnótico. pic.twitter.com/qJQUjFtDmQ — José Morón (@jmgmoron) October 24, 2025

Los primeros tenistas llegaron el jueves para conocer las cuatro pistas del evento, una más que en la instalación anterior, y según el director Cedric Pioline, están “visiblemente satisfechos” con la nueva sede.

Esta cita emblemática del calendario ATP congrega a la mayoría de las principales figuras del tenis antes del Masters de final de año en Turín, del 9 al 16 de noviembre.

Entre los clasificados destacan Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev y Novak Djokovic, aunque la participación de este último está en duda por su selectividad en los torneos. Djokovic, siete veces campeón en París, se perderá esta edición, junto con otros jugadores como Stefanos Tsitsipas, Tommy Paul y Jakub Mensik.

El torneo también definirá los últimos cuatro boletos para el Masters de Turín y todas las miradas se centran en un posible duelo Alcaraz-Sinner, los dos primeros del ranking ATP, que han protagonizado finales en cinco de los últimos torneos que compartieron.

Otros aspirantes al pase incluyen a Taylor Fritz, Ben Shelton, Álex De Miñaur, Lorenzo Musetti, Casper Ruud y Felix Auger-Aliassime, aunque el cansancio y las lesiones podrían condicionar la recta final de la temporada.

