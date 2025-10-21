Cerrar X
Deportes

Novak Djokovic se retira del Masters de París por lesión

El serbio anunció su baja del torneo tras resentirse de una lesión en la pierna; su participación en las Finales de la ATP aún es incierta

  • 21
  • Octubre
    2025

Este martes el tenista serbio Novak Djokovic anunció que se daba de baja del Masters de París, el cual inicia la próxima semana.

Este anuncio llega apenas un día después de haber dejado de jugar un evento de exhibición por una lesión en una pierna.

La raqueta serbia de 38 años alcanzó las semifinales en el Abierto de Australia, el Abierto de Francia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos esta temporada, siendo los únicos torneos en los que participó desde finales de mayo hasta finales de septiembre.

Durante su participación en el Masters de Shanghái, último torneo oficial en el que participó, Djokovic se vio disminuido por un dolor de cadera durante su eliminación en semifinales.

Fue uno de los seis hombres invitados al Six Kings Slam en Arabia Saudí la semana pasada. Después de recibir descanso en la primera ronda, perdió ante Jannik Sinner; luego enfrentó a Taylor Fritz para determinar el tercer lugar, pero dejó de jugar después de un set.

Las Finales de la ATP, para las que Djokovic se clasificó pero no participó en 2024, se celebrarán del 9 al 16 de noviembre en Turín, Italia.


