Mauricio Pochettino lanza 1ra bola en juego de Marineros

Pochettino jugó a lanzarse una pelota de béisbol con algunos de sus jugadores antes del entrenamiento del viernes en el Husky Soccer Stadium

El seleccionador de Estados Unidos Mauricio Pochettino hará el lanzamiento de la primera bola antes del juego del béisbol de las Grandes Ligas en que los Marineros de Seattle recibían el viernes a los Azulejos de Toronto.

La selección estadounidense fue invitada a asistir a ese encuentro.

Pochettino jugó a lanzarse una pelota de béisbol con algunos de sus jugadores antes del entrenamiento del viernes en el Husky Soccer Stadium. Estados Unidos juega contra Bélgica en el Mundial el lunes en el Lumen Field.

El estratega argentino también se ha unido a decenas de miles de aficionados para cantar “Take Me Home, Country Roads”, de John Denver, después de las victorias de Estados Unidos.

Pochettino, de 54 años, ha adoptado plenamente la experiencia estadounidense este verano.

El delantero de Estados Unidos Folarin Balogun, que nació en el distrito neoyorquino de Brooklyn de padres nigerianos, pero se crio en Londres, se maravilló de las oportunidades que se les han brindado a él, a sus compañeros y al cuerpo técnico.