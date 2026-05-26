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Alejandro Zendejas lidera lista de EUA para el Mundial 2026

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino contará con referentes como Christian Pulisic, Weston McKennie y Gio Reyna para buscar protagonismo en el Mundial

  • 26
  • Mayo
    2026

La selección de Estados Unidos reveló este martes su convocatoria definitiva de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026, una lista encabezada por figuras europeas como Christian Pulisic, Weston McKennie y Gio Reyna, además de incluir a Alejandro Zendejas, atacante del Club América.

La convocatoria fue presentada en un evento realizado en Nueva York y marca el cierre del proceso de selección encabezado por el técnico argentino Mauricio Pochettino rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El llamado de Zendejas generó atención tanto en la Liga MX como entre la afición estadounidense, luego de consolidarse como uno de los jugadores más importantes del América durante el último año futbolístico.

América celebra convocatoria de Zendejas

Tras darse a conocer la lista, el Club América felicitó públicamente al futbolista mediante redes sociales.

“¡Alejandro Zendejas, convocado para la Copa Mundial 2026! Zendejas representará la camiseta de la Selección de Estados Unidos con orgullo y pasión a partir del próximo 11 de junio”, publicó el conjunto azulcrema.

El atacante llega al Mundial respaldado por un sólido rendimiento con las Águilas, equipo con el que registró 12 goles y siete asistencias en 33 partidos disputados durante la última temporada.

Con la selección estadounidense, Zendejas acumula 13 encuentros y dos anotaciones.

Mauricio Pochettino conformó una plantilla con mayoría de futbolistas que militan en Europa, aunque también incluyó elementos de la MLS y un representante de la Liga MX.

Entre las principales figuras aparecen Christian Pulisic, actualmente en el AC Milan; Weston McKennie, de la Juventus; y Gio Reyna, del Borussia Monchengladbach.

La convocatoria también dejó bajas importantes por lesión, como Johnny Cardoso y Patrick Agyemang, quienes quedaron descartados para el torneo.

Estados Unidos tendrá dos amistosos previos

Antes del arranque de la Copa del Mundo, el conjunto estadounidense disputará dos encuentros de preparación.

El primero será el 31 de mayo frente a Senegal en Charlotte y posteriormente enfrentará a Alemania el 6 de junio en Chicago.

Estos compromisos servirán para afinar detalles tácticos y llegar con ritmo competitivo al inicio del Mundial.

Así quedó el Grupo D del Mundial 2026

Estados Unidos competirá en el Grupo D junto a Paraguay, Australia y Turquía.

El calendario de partidos quedó definido de la siguiente manera:

  • 12 de junio: Estados Unidos vs Paraguay — Los Ángeles Stadium
  • 19 de junio: Estados Unidos vs Australia — Seattle Stadium
  • 25 de junio: Turquía vs Estados Unidos — Los Ángeles Stadium

La selección estadounidense buscará superar lo conseguido en Qatar 2022, donde quedó eliminada en octavos de final tras caer 3-1 ante Países Bajos.

Convocatoria completa de Estados Unidos

Porteros

Matt Freese, Matt Turner y Chris Brady.

Defensas

Chris Richards, Tim Ream, Mark McKenzie, Auston Trusty, Miles Robinson, Antonee Robinson, Sergiño Dest, Alex Freeman, Joe Scally y Max Arfsten.

Mediocampistas

Tyler Adams, Weston McKennie, Cristian Roldan, Sebastian Berhalter, Malik Tillman, Gio Reyna y Brenden Aaronson.

Delanteros

Christian Pulisic, Tim Weah, Alejandro Zendejas, Folarin Balogun, Ricardo Pepi y Haji Wright.


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