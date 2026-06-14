Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
el_horizonte_info7_mx_5_5f73eb8cc1
Deportes

Mexicana gana la Copa del Mundo de Triatlón en Huatulco

Ana María Valentina Torres sumó valiosos puntos para el ranking internacional, un aspecto clave en su objetivo de asegurar un lugar en Los Ángeles 2028

  • 14
  • Junio
    2026

La mexicana Ana María Valentina Torres tuvo una actuación destacada este domingo al proclamarse campeona de la prueba femenil de la Copa del Mundo de Triatlón, celebrada en Huatulco, Oaxaca, resultado que fortalece sus aspiraciones rumbo al ciclo olímpico.

La atleta originaria de Jalisco cruzó la meta con un tiempo de 1:00:07, suficiente para quedarse con la medalla de oro por delante de la estadounidense Kelly Wetteland, quien obtuvo la plata, y de la española Noelia Juan, que completó el podio con el bronce.

Victoria que impulsa su camino olímpico

Tras la competencia, Torres expresó su emoción por el resultado y destacó el esfuerzo realizado durante los últimos meses, periodo en el que ha enfocado gran parte de su tiempo al alto rendimiento deportivo.

Además del título, la triatleta mexicana sumó valiosos puntos para el ranking internacional, un aspecto clave en su objetivo de asegurar un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde buscará representar a México en la máxima justa deportiva.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

serena_williams_abierto_berlin_18b6b84f4e
Mexicana gana en dupla a Serena Williams en Abierto de Berlín
francia_mbapee_d8208f1bd0
Francia vence a Senegal 3-1 con doblete de Mbappé
nl_corredores_estadio_monterrey_a6107041c6
Crean lista de espera de suites del juego 1,000 del Mundial FIFA™
publicidad

Últimas Noticias

dd307727_c0d4_42c6_8eb3_ff5a7e464cd1_7f3725c54e
Basura y drenajes obstruidos movilizan cuadrillas municipales
1d30d4d6_ef60_4e54_a0c3_6ad6c19a3d88_a30ee6df1a
DIF Saltillo y gran cadena de cine fortalecen alianza
Inflacion_32c7a3c348
Lideran papa y naranja alzas en canasta básica
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
el_horizonte_info7_mx_6_6ed51141b9
Fuertes lluvias causan inundaciones en el Área Metropolitana
nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
publicidad
×