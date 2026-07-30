IA perfila US$305,000 millones para economía mexicana hacia 2038

Aunque México ocupa el lugar 45° a nivel mundial en preparación para la IA, las empresas ya avanzan en su incorporación

La inteligencia artificial (IA) generativa se perfila como una de las mayores oportunidades de crecimiento para la economía mexicana, con el potencial de aportar hasta $305,000 millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2038.

El reto para el país será acelerar su adopción para convertir ese potencial en mayor productividad y competitividad.

El estudio ¡Ay, ay, ay, AI!, elaborado por la consultora Accenture, Empresas Globales e IPADE Business School, con base en entrevistas a directivos y una encuesta aplicada a 44 organizaciones nacionales y multinacionales con operaciones en México, señala que el país se encuentra en una etapa decisiva para consolidar esta transformación tecnológica.

Aunque México ocupa el lugar 45 a nivel mundial en preparación para la IA, las empresas ya avanzan en su incorporación y el debate dejó de centrarse en si esta tecnología será relevante para enfocarse en la rapidez con la que podrá integrarse a los modelos de negocio.

"México se encuentra en una fase decisiva de adopción de IA como un imperativo estratégico; el desarrollo de este potencial dependerá de que las empresas y el país avancen hacia una adopción estructurada, acompañada por capacidades organizacionales, tecnológicas, regulatorias y de talento", afirmó Rafael Ramírez de Alba, profesor y director del área de Entorno Económico de IPADE Business School.

Actualmente, entre las 44 organizaciones que participaron en el estudio, el 66% aún opera con pruebas o pilotos de IA, mientras que, el 34.1% ya la integró o escaló en sus procesos de trabajo.

Para Armando Díaz, Managing director de la industria de Productos de Consumo, Retail y Travel para LATAM y responsable de las iniciativas de IA en Accenture México, el siguiente paso será convertir esta tecnología en una capacidad empresarial escalable, ya que las compañías que logren hacerlo "no solo ganarán en eficiencia, sino que redefinirán su posición competitiva" en un mercado donde la inteligencia artificial será un motor de crecimiento.