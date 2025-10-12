Cerrar X
Mexicanos toman el timón de los Mariners y vencen 3-1 a Toronto

Seattle venció 3-1 a Toronto en la Serie de Campeonato de la Liga Americana; el último out lo firmó el mexicano Randy Arozarena

  • 12
  • Octubre
    2025

El juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB ya tiene ganador, pues los Seattle Mariners se impusieron 3-1 a los Toronto Blue Jays… ¡Con un sabor muy mexicano!

Pues durante el último turno en el bate para los de Toronto, en donde tuvieron la oportunidad de seguir en la pelea, el mexicano Randy Arozarena atrapó un elevado para el out 27, con el cual los de Seattle sellaron su primer triunfo en la serie.

Ya durante el juego, Toronto comenzó con ventaja gracias al cuadrangular de George Springer, quien desde la primera entrada abrió la pizarra, la misma que se mantuvo 1-0 hasta la parte alta de la sexta.

Pese a este gran inicio por parte de Springer, fueron los pitchers de ambas franquicias los que se llevaron los reflectores, pues impidieron que los rivales les conectaran carreras durante cuatro entradas, con lo que parecía que Toronto se llevaba el primer juego de la serie en casa.

Sin embargo, durante el sexto episodio, Cal Raleigh y Julio Rodríguez fueron quienes le dieron las primeras dos carreras a los de Seattle.

Ya durante la parte alta de la octava, Jorge Polanco volvió a aparecer frente al pitcher de Toronto y bateó un sencillo al jardín derecho para que Randy Arozarena corriera de tercera a home y marcara la tercera y última carrera de los Mariners en el compromiso. 

Durante la novena, el nacido en Los Mochis, Andrés Muñoz, realizó un espectacular trabajo con Alejandro Krk en la caja, quien con un out elevado que atrapó sin problema el mexicano Randy Arozarena, los de Seattle sellaron su primer triunfo en la serie.

En caso de salir avante en la Serie de Campeonato, los Mariners vivirían su primer Clásico de Otoño.

El dato

De acuerdo a un análisis realizado por una inteligencia artificial, el ganador del primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana posee un 62% de probabilidad de avanzar a la Serie Mundial.


