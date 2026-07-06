El ciclista mexicano también mencionó que se impresionó por el apoyo del público mexicano que recibe por todos los mexicanos

Inicio / Deportes / Isaac del Toro le devuelve el favor a Pogačar en Tour de France

El ciclista mexicano Isaac del Toro concluyó este lunes la etapa número 3 del Tour de France en noveno lugar, mientras que el esloveno y favorito para ganar la exigente competencia, Tadej Pogačar, culminó con el primer puesto.

Tadej Pogačar agradece a Del Toro; Torito le 'devuelve el favor'

Al culminar los más de 195.9 kilómetros de recorrido entre España y Francia, el esloveno agradeció al mexicano por el esfuerzo realizado en la ascensión final.

"Es gracias a Isaac que hoy tuve potencia extra. Se entregó más del 100% en la subida final. El equipo se siente súper bien y cuando podemos ganar tenemos que aprovechar la oportunidad. Lo intentamos, lo dimos todo y ganamos".

Por su parte, el mexicano aseguró que trabajó para "devolver el favor" luego de apoyarlo este fin de semana en su victoria durante la segunda etapa.

"Quería devolverle el favor de ayer a Tadej, estoy contento de haberle dejado ganar. Estamos contentos con la forma en la que hemos empezado el Tour y esperamos que termine igual, vamos a trabajar para ello"

El ciclista también mencionó que se impresionó por el apoyo del público mexicano que recibe por todos los mexicanos.

"Es increíble recibir todo ese cariño, mucha gente está aquí para apoyarme, es formidable"

La carrera de tres semanas llegó pronto a la montaña en la tercera etapa del lunes de 196 kilómetros, que comenzó en la localidad española de Granollers y concluyó con un corto pero exigente remate en subida hasta Les Angle.

Con este resultado, Pogačar y Jonas Vingegaard están igualados en tiempo, pero la victoria de etapa de Pogačar, sumada a su segundo puesto en la segunda etapa del domingo, le valió el maillot amarillo.

El maillot amarillo es la prenda que distingue al líder de la clasificación general en el Tour de Francia. La etapa concluyó a unos 60 kilómetros de donde un gran incendio ha arrasado grandes extensiones de terreno.

En el aspecto táctico, fue una etapa diseñada para provocar las primeras diferencias entre los contendientes al maillot amarillo.

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