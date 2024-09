México alcanza las 12 medallas en los Juegos Paralímpicos 2024

Ayer jueves, la delegación mexicana alcanzó las 12 medallas en los Juegos Paralímpicos de París 2024, gracias a la medalla de plata ganada por la yucateca Gilda Guadalupe Cota Vera en la disciplina de impulso de bala F33, con una marca de 7.89 metros.

Este es el cuarto metal de plata para México, que ahora suma un total de 12 preseas: tres de oro, cuatro de plata y cinco de bronce, situándose en el lugar 27 del cuadro de medallas.

“Estoy súper agradecida, especialmente con mi cuerpo, que hoy me permitió ganar la medalla de plata. Recientemente, antes de venir aquí, recibí un tratamiento similar a la quimioterapia, lo cual me debilitó, y estábamos luchando con las marcas. Veíamos muy complicado pelear por una medalla, pero hoy me levanté y dije, lo tenemos que hacer”, expresó la paratleta, quien padece esclerosis múltiple.

El deporte siempre formó parte de la vida de esta paratleta. Su padre, Mario Cota, fue pitcher en la Liga Mexicana, por lo que siempre estuvo en contacto con la actividad física. Al ingresar a la universidad, decidió estudiar criminalística y, tras titularse, complementó su formación con una maestría. Recibió una oferta laboral en León y la aceptó, pero en 2020 su vida cambió drásticamente. Comenzó a experimentar mareos, debilidad muscular y caídas sin razón aparente. Después de varios estudios médicos, el 5 de julio de 2020 recibió el diagnóstico de esclerosis múltiple.

No perdió tiempo y empezó a ejercitarse. Se acercó al CRIT de Yucatán y recibió la invitación para probar el deporte adaptado. Aunque los entrenadores no tenían un conocimiento profundo de su enfermedad, ella se propuso ser un ejemplo de que es posible practicar deporte con esclerosis múltiple.

Su primer gran triunfo llegó en el Campeonato Mundial de Para Atletismo “Kobe 2024”, donde ganó la medalla de oro y obtuvo su pase a París 2024. En el Grand Prix de Para Atletismo Xalapa 2024, se destacó en la final de impulso de bala F33, logrando una marca de 8.23 metros, que le valió la medalla de oro y el récord continental en la prueba.

Foto: @Conade

Comentarios