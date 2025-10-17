Cerrar X
Deportes

México anuncia equipo estelar para Billie Jean King Cup 2025

Renata Zarazúa y Giuliana Olmos liderarán al equipo mexicano en los Playoffs de la Billie Jean King Cup, que se disputarán del 14 al 16 de noviembre

  • 17
  • Octubre
    2025

La Federación Mexicana de Tenis confirmó al equipo que representará a México en los Playoffs 2025 de la Billie Jean King Cup por Gainbridge, a realizarse en el Estadio GNP Seguros del Club Sonoma en Monterrey, del 14 al 16 de noviembre.

Renata Zarazúa, en el mejor momento de su carrera dentro del Top 100 de la WTA, lidera la escuadra junto con Giuliana Olmos, la mejor doblista del país, quien ostenta récords históricos en la competición con 17 victorias en dobles y 24 totales, además de 30 series disputadas.

Completan la quinteta mexicana Ana Sofía Sánchez, Victoria Rodríguez y Julia García, capitaneadas por Agustín “Bebé” Moreno. Sánchez llega a su 25ª serie, Rodríguez a la 16ª y García regresa tras dos años de ausencia.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 9.46.04 AM.jpeg

Rivales de alto nivel en el Grupo A

México competirá en el Grupo A contra Dinamarca y Canadá, quienes también presentaron equipos de gran nivel.

Las danesas contarán con Clara Tauson, número 12 del mundo, acompañada de Johanne Christine Svendsen, Rebecca Munk Mortensen, Laura Brunkel y Emma Kamper, bajo la dirección de Jens Anker Andersen.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 9.46.13 AM.jpeg

Canadá llevará a Victoria Mboko, de 19 años y ubicada en el puesto 24 del ranking WTA, junto a Gabriela Dabrowski, sexta del mundo en dobles, y Marina Stakusić, Carson Branstine y Cadence Brace, comandadas por Marie-Ève Pelletier.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 9.46.24 AM.jpeg

Por su parte, Zarazúa llega con experiencia tras su participación en los Playoffs 2024, donde consiguió los dos puntos clave para México ante Dinamarca.

 

 


