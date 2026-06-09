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Deportes

México, del ‘Cielito Lindo’… ¡al ‘Ya merito’!

El Tri va por su justa 18, en donde registra 60 juegos, con 17 victorias, 15 empates y 28 derrotas, con 61 goles a favor y 103 en contra

  • 09
  • Junio
    2026

Una Copa del Mundo no se mide sólo por las veces que se levanta el trofeo, sino por las historias de grandeza, sufrimiento y las barreras inquebrantables que se han vivido en el camino.

La frase anterior podría ser la disculpa en un discurso que busque justificar 96 años de fracasos, pero no es así, ya que en realidad son palabras que enaltecen el espíritu deportivo en un evento tan importante como lo es la Copa Mundial de la FIFA.

México ha sido un constante invitado de los mundiales, y aunque los resultados han estado lejos de las expectativas generadas, y aún más lejos del crecimiento en otros rubros por parte del país, el simple hecho de ser considerado animador constante, ya coloca al Tri en las páginas del libro que ha sido escrito con libros de oro a lo largo de la historia del balompié.

En el ya lejano 1930 se vivió el primer mundial. El pequeño estadio Pocitos de Montevideo fue testigo del partido inaugural, y sí, estuvo México enfrentando a la poderosa Francia. El marcador fue reflejo de la superioridad de los europeos, pero aquel gol de Juan Carreño Lara, lo llevaremos siempre en el corazón; era el primero de muchos otros tantos en los venideros torneos. Tres derrotas en igual número de partidos, fue el saldo final en tierras charrúas.

Las ediciones de 1934 y 1938 no contaron con la presencia azteca: en Italia porque Estados Unidos arrebató a la mala el lugar que ya se había ganado… y en Francia por un boicot de varias selecciones latinas.

La Segunda Guerra Mundial evitó la celebración de las ediciones 1942 y 1946, pero en 1950 llegaría Brasil como anfitrión… y con ello el regreso mexicano. El cual fue sin pena ni gloria, de nueva cuenta tres derrotas y adiós.

Suecia 1954 y Suecia 1958 fueron de cuatro derrotas en total, pero en el segundo mundial en mención, por fin se sumó un punto gracias al empate ante Gales. Pero en Chile 1962 vino lo mejor, par de derrotas ante Brasil y España, y cierre decorosamente histórico al lograr el primer triunfo del Tri en la historia de los mundiales, gracias al 3-1 ante Checoslovaquia en el Sausalito de Viña del Mar.

Inglaterra fue una buena prueba, empates contra Francia y Uruguay y descalabro frente al anfitrión ¡Vaya grupo de la muerte!

Llegaría 1970, y en casa, México tuvo su mejor participación: se empató con la Unión Soviética y se derrotó a El Salvador y Bélgica. Lamentablemente en Cuartos de Final, la otrora poderosa Italia fue arrolladora y destrozó con goleada de 4-1 las ilusiones de millones de mexicanos.

Al mundial de Alemania 1974 no se acudió al quedar eliminado desde las eliminatorias en Haití. Cuatro años después vendría la que muchos consideran la peor participación de México en los Mundiales. En Argentina, Túnez, Alemania Federal y Polonia, abusaron del desorden dentro y fuera de la cancha del Tri. Las cifras de dos goles a favor por 12 en contra fueron lapidarias.

En 1982 en España, no se fue porque la Eliminatoria fue un desastre… y entonces llegó el año 1986, en donde el azteca fue un tormento para los rivales. Primero Bélgica y después Irak fueron víctimas de la localía mexicana, y en medio de estos juegos, un polémico empate ante Paraguay. El Coloso de Santa Úrsula seguía siendo el templo del dolor ajeno… y en Octavos le tocó el turno a Bulgaria. Pero el destino quiso sacar a México de su mayor fortaleza, para que se fuera a jugar al Estadio Universitario de Nuevo León, ahí, en Cuartos, los alemanes sufrieron, pero a pesar de terminar fundidos por el intenso calor regiomontano, salieron avantes al ganar en una trepidante tanda de penales, marcando el adiós de la Selección Azteca en este certamen.

En 1990, Italia se quedó sin el ambiente mexicano, el tema de los cachirules provocó un castigo que hasta hoy sigue doliendo.

Pero a partir de 1994 y hasta el 2018 México no ha faltado a un solo Mundial, ese ha sido un común denominador… ¿el otro?, no poder avanzar al famoso quinto partido.

Estados Unidos en penales ante Bulgaria, Francia otra vez ante Alemania, Corea y Japón increíblemente frente a Estados Unidos, Alemania y Sudáfrica por los argentinos, Brasil por Holanda y un penal que nunca debió marcarse, y Rusia por Neymar y compañía, han sido las sedes en las que México se ha quedado en la ronda de Octavos, y con el sueño frustrado por distintas circunstancias… o falta de futbol tal vez.

De Qatar 2022, mejor ni hablamos, México ni siquiera pasó la fase de grupos. Argentina y Polonia mandaron en el sector C, y México junto a Arabia Saudita regresaban a casa.

Ahora viene un tercer mundial en tierras mexicanas, en donde las ilusiones indican una buena actuación de los locales, pero habrá que esperar, porque a lo largo de este resumen podemos percatarnos de que las esperanzas, no patean el balón.

Estadísticas de México en Mundiales

JustaPJPGPEPPGFGCLlegó a...
Uruguay 19303003413Fase de grupos
Italia 1934No participó
Francia 1938No participó
Brasil 19503003210Fase de grupos
Suiza 1954200228Fase de grupos
Suecia 1958301218Fase de grupos
Chile 1962310234Fase de grupos
Inglaterra 1966311122Fase de grupos
México 1970531164Cuartos de Final
Alemania 1974No participó
Argentina 19783003212Fase de grupos
España 1982No participó
México 1986522164Cuartos de Final
Italia 1990No participó
Estados Unidos 1994421144Octavos de Final
Francia 1998412167Octavos de Final
Corea-Japón 2002421144Octavos de Final
Alemania 2006411255Octavos de Final
Sudáfrica 2010411245Octavos de Final
Brasil 2014421154Octavos de Final
Rusia 2018420236Octavos de Final
Qatar 2022311123Fase de grupos

En general

ConceptoCantidad
Partidos jugados60
Victorias17
Empates15
Derrotas28
Goles a favor61
Goles en contra103

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