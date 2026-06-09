México, del ‘Cielito Lindo’… ¡al ‘Ya merito’!

Una Copa del Mundo no se mide sólo por las veces que se levanta el trofeo, sino por las historias de grandeza, sufrimiento y las barreras inquebrantables que se han vivido en el camino.

La frase anterior podría ser la disculpa en un discurso que busque justificar 96 años de fracasos, pero no es así, ya que en realidad son palabras que enaltecen el espíritu deportivo en un evento tan importante como lo es la Copa Mundial de la FIFA.

México ha sido un constante invitado de los mundiales, y aunque los resultados han estado lejos de las expectativas generadas, y aún más lejos del crecimiento en otros rubros por parte del país, el simple hecho de ser considerado animador constante, ya coloca al Tri en las páginas del libro que ha sido escrito con libros de oro a lo largo de la historia del balompié.

En el ya lejano 1930 se vivió el primer mundial. El pequeño estadio Pocitos de Montevideo fue testigo del partido inaugural, y sí, estuvo México enfrentando a la poderosa Francia. El marcador fue reflejo de la superioridad de los europeos, pero aquel gol de Juan Carreño Lara, lo llevaremos siempre en el corazón; era el primero de muchos otros tantos en los venideros torneos. Tres derrotas en igual número de partidos, fue el saldo final en tierras charrúas.

Las ediciones de 1934 y 1938 no contaron con la presencia azteca: en Italia porque Estados Unidos arrebató a la mala el lugar que ya se había ganado… y en Francia por un boicot de varias selecciones latinas.

La Segunda Guerra Mundial evitó la celebración de las ediciones 1942 y 1946, pero en 1950 llegaría Brasil como anfitrión… y con ello el regreso mexicano. El cual fue sin pena ni gloria, de nueva cuenta tres derrotas y adiós.

Suecia 1954 y Suecia 1958 fueron de cuatro derrotas en total, pero en el segundo mundial en mención, por fin se sumó un punto gracias al empate ante Gales. Pero en Chile 1962 vino lo mejor, par de derrotas ante Brasil y España, y cierre decorosamente histórico al lograr el primer triunfo del Tri en la historia de los mundiales, gracias al 3-1 ante Checoslovaquia en el Sausalito de Viña del Mar.

Inglaterra fue una buena prueba, empates contra Francia y Uruguay y descalabro frente al anfitrión ¡Vaya grupo de la muerte!

Llegaría 1970, y en casa, México tuvo su mejor participación: se empató con la Unión Soviética y se derrotó a El Salvador y Bélgica. Lamentablemente en Cuartos de Final, la otrora poderosa Italia fue arrolladora y destrozó con goleada de 4-1 las ilusiones de millones de mexicanos.

Al mundial de Alemania 1974 no se acudió al quedar eliminado desde las eliminatorias en Haití. Cuatro años después vendría la que muchos consideran la peor participación de México en los Mundiales. En Argentina, Túnez, Alemania Federal y Polonia, abusaron del desorden dentro y fuera de la cancha del Tri. Las cifras de dos goles a favor por 12 en contra fueron lapidarias.

En 1982 en España, no se fue porque la Eliminatoria fue un desastre… y entonces llegó el año 1986, en donde el azteca fue un tormento para los rivales. Primero Bélgica y después Irak fueron víctimas de la localía mexicana, y en medio de estos juegos, un polémico empate ante Paraguay. El Coloso de Santa Úrsula seguía siendo el templo del dolor ajeno… y en Octavos le tocó el turno a Bulgaria. Pero el destino quiso sacar a México de su mayor fortaleza, para que se fuera a jugar al Estadio Universitario de Nuevo León, ahí, en Cuartos, los alemanes sufrieron, pero a pesar de terminar fundidos por el intenso calor regiomontano, salieron avantes al ganar en una trepidante tanda de penales, marcando el adiós de la Selección Azteca en este certamen.

En 1990, Italia se quedó sin el ambiente mexicano, el tema de los cachirules provocó un castigo que hasta hoy sigue doliendo.

Pero a partir de 1994 y hasta el 2018 México no ha faltado a un solo Mundial, ese ha sido un común denominador… ¿el otro?, no poder avanzar al famoso quinto partido.

Estados Unidos en penales ante Bulgaria, Francia otra vez ante Alemania, Corea y Japón increíblemente frente a Estados Unidos, Alemania y Sudáfrica por los argentinos, Brasil por Holanda y un penal que nunca debió marcarse, y Rusia por Neymar y compañía, han sido las sedes en las que México se ha quedado en la ronda de Octavos, y con el sueño frustrado por distintas circunstancias… o falta de futbol tal vez.

De Qatar 2022, mejor ni hablamos, México ni siquiera pasó la fase de grupos. Argentina y Polonia mandaron en el sector C, y México junto a Arabia Saudita regresaban a casa.

Ahora viene un tercer mundial en tierras mexicanas, en donde las ilusiones indican una buena actuación de los locales, pero habrá que esperar, porque a lo largo de este resumen podemos percatarnos de que las esperanzas, no patean el balón.

Estadísticas de México en Mundiales

Justa PJ PG PE PP GF GC Llegó a... Uruguay 1930 3 0 0 3 4 13 Fase de grupos Italia 1934 — — — — — — No participó Francia 1938 — — — — — — No participó Brasil 1950 3 0 0 3 2 10 Fase de grupos Suiza 1954 2 0 0 2 2 8 Fase de grupos Suecia 1958 3 0 1 2 1 8 Fase de grupos Chile 1962 3 1 0 2 3 4 Fase de grupos Inglaterra 1966 3 1 1 1 2 2 Fase de grupos México 1970 5 3 1 1 6 4 Cuartos de Final Alemania 1974 — — — — — — No participó Argentina 1978 3 0 0 3 2 12 Fase de grupos España 1982 — — — — — — No participó México 1986 5 2 2 1 6 4 Cuartos de Final Italia 1990 — — — — — — No participó Estados Unidos 1994 4 2 1 1 4 4 Octavos de Final Francia 1998 4 1 2 1 6 7 Octavos de Final Corea-Japón 2002 4 2 1 1 4 4 Octavos de Final Alemania 2006 4 1 1 2 5 5 Octavos de Final Sudáfrica 2010 4 1 1 2 4 5 Octavos de Final Brasil 2014 4 2 1 1 5 4 Octavos de Final Rusia 2018 4 2 0 2 3 6 Octavos de Final Qatar 2022 3 1 1 1 2 3 Fase de grupos

En general

Concepto Cantidad Partidos jugados 60 Victorias 17 Empates 15 Derrotas 28 Goles a favor 61 Goles en contra 103

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