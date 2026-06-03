México juega vs Serbia en su último examen antes del Mundial 2026

La Selección Mexicana disputará este jueves su último partido de preparación antes del inicio de la Copa del Mundo 2026 cuando se mida a Serbia en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, un encuentro que servirá como la prueba final para Javier Aguirre antes del debut mundialista frente a Sudáfrica.

Más que un amistoso, el compromiso representa la última oportunidad para que el cuerpo técnico observe a su equipo en condiciones de competencia y termine de definir detalles de cara al encuentro inaugural del torneo, programado para el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

Después de más de un mes de concentración y trabajo continuo, el Tri llega a este compromiso con una base prácticamente definida y con la intención de confirmar las buenas sensaciones que ha mostrado durante su preparación.

Aguirre afina su once para el debut mundialista

El encuentro en Toluca será utilizado por Javier Aguirre para poner en la cancha una alineación muy cercana a la que arrancará frente a Sudáfrica dentro de ocho días.

El seleccionador también aprovechará el partido para evaluar la respuesta física de algunos futbolistas que regresan de molestias o lesiones recientes y que han tenido poca actividad durante los últimos meses.

La preparación rumbo al Mundial no ha sido sencilla para el técnico mexicano.

Durante el año sufrió la baja de más de una decena de jugadores por problemas físicos y perdió a tres elementos que apuntaban a ser titulares: Luis Ángel Malagón, Rodrigo Huescas y Marcel Ruiz, quienes no lograron recuperarse a tiempo para integrar la lista definitiva.

A pesar de esas ausencias, el cuerpo técnico considera que cuenta con variantes suficientes para mantener la competitividad del equipo durante la fase de grupos.

México afrontará la Copa del Mundo con uno de los mayores niveles de expectativa de los últimos años debido a su condición de anfitrión.

Luego de la eliminación en la fase de grupos de Catar 2022, el objetivo mínimo dentro del entorno de la Selección es volver a competir en las rondas de eliminación directa y aspirar a igualar las actuaciones de 1970 y 1986, cuando el equipo alcanzó los cuartos de final jugando en territorio mexicano.

Dentro de la concentración existe optimismo por el trabajo realizado durante las últimas semanas, una etapa que incluyó entrenamientos intensivos y actividades enfocadas en fortalecer la unión del grupo, como las visitas de figuras históricas del deporte mexicano encabezadas recientemente por Julio César Chávez.

Serbia pondrá a prueba a la ofensiva mexicana

Aunque Serbia no logró clasificar al Mundial 2026, el rival representa una exigencia distinta para el conjunto mexicano debido al estilo físico y competitivo característico de los equipos europeos.

Además, el conjunto balcánico es dirigido por Veljko Paunović, estratega con amplio conocimiento del futbol mexicano tras su paso por Guadalajara y Tigres, por lo que conoce a buena parte de los jugadores que integran el plantel tricolor.

Paunovic buscará neutralizar a una ofensiva que llega encabezada por futbolistas que atraviesan un momento positivo, entre ellos Raúl Jiménez, del Fulham, y Julián Quiñones, del Al-Qadisiyah, quienes se perfilan como piezas importantes en el ataque mexicano.

La última despedida antes del Mundial

El partido también tendrá un significado especial para la afición, ya que será la última presentación de la Selección Mexicana antes del arranque de la Copa del Mundo.

Después del duelo ante Serbia, el Tri concentrará todos sus esfuerzos en el debut frente a Sudáfrica. Posteriormente, enfrentará a Corea el 18 de junio en Guadalajara y a la República Checa el 24 de junio nuevamente en el Estadio Azteca.

Con la cuenta regresiva en marcha, México llega a su ensayo final con una mezcla de ilusión, presión y expectativas. El duelo ante Serbia será la última oportunidad para mostrar que el proyecto de Javier Aguirre está listo para afrontar el reto más importante del futbol mexicano en los últimos años.

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