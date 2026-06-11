México rompe la maldición y debuta con triunfo en Mundial FIFA™

La Selección Mexicana arrancó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una victoria que quedará registrada en la historia del futbol nacional.

Ante más de 85,000 aficionados en el Estadio Ciudad de México, el equipo dirigido por Javier Aguirre derrotó 2-0 a Sudáfrica y consiguió por primera vez ganar un partido de debut en una Copa del Mundo.

El triunfo no fue una exhibición arrolladora, pero sí suficiente para romper una estadística que perseguía al Tricolor desde hace décadas.

México dejó atrás una racha de siete estrenos mundialistas sin victoria, con saldo previo de cinco derrotas y dos empates.

Quiñones abrió el camino

Al minuto 8, Álvaro Fidalgo presionó una salida sudafricana, recuperó el balón y dejó la jugada servida para Julián Quiñones. El delantero no dudó y sacó un potente disparo que venció al arquero Ronwen Williams para marcar el primer gol de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El grito de gol recorrió las tribunas y después llegaron los acordes del tradicional "Cielito Lindo", acompañado por miles de aficionados que celebraron el tanto del atacante mexicano.

Impulsado por la ventaja, México mantuvo el control del encuentro. Quiñones estuvo cerca de ampliar la diferencia minutos después con un disparo que pasó apenas por encima del arco rival.

Sudáfrica nunca encontró respuesta

Por su parte, el conjunto africano mostró pocas herramientas para competir en igualdad de condiciones.

Antes del descanso, México generó nuevas oportunidades. Raúl Jiménez obligó a una gran intervención de Williams con una definición de exterior, mientras que Quiñones volvió a quedarse cerca del gol con un disparo que terminó estrellándose en el poste.

La ocasión más vistosa llegó al cierre de la primera mitad. Raúl controló en media cancha, abrió para Quiñones y posteriormente habilitó de tacón a Brian Gutiérrez, quien no logró conectar de manera correcta frente al arco.

A pesar de las oportunidades, el marcador permaneció 1-0 al descanso.

La primera expulsión del Mundial

El panorama se complicó todavía más para Sudáfrica apenas iniciado el complemento.

Al minuto 50, Sphephelo Sithole derribó a Brian Gutiérrez cuando se perfilaba hacia el área. Tras revisar la acción, el árbitro brasileño Wilton Sampaio mostró la tarjeta roja directa, convirtiéndose en la primera expulsión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Con un hombre más sobre el terreno de juego, México tomó completamente el control del partido.

Al minuto 67, Roberto Alvarado envió un centro preciso desde la banda derecha y Raúl Jiménez apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza que terminó en el fondo de las redes.

El delantero celebró mirando al cielo y poniendo fin a una larga sequía goleadora en Copas del Mundo.

Cabe señalar que la frustración comenzó a reflejarse en el equipo africano.

Themba Zwane golpeó en el rostro a Johan Vásquez y, tras revisión en el VAR, recibió tarjeta roja, dejando a Sudáfrica con apenas nueve jugadores sobre la cancha.

Sin embargo, cuando parecía que México tendría un cierre tranquilo, llegó César Montes y cometió una dura falta para detener un avance rival y fue expulsado en los minutos finales, por lo que se perderá el siguiente compromiso del Tricolor ante Corea del Sur.

Además de los goles, la afición celebró el ingreso de dos de las jóvenes promesas de la Selección Mexicana: Gilberto Mora y Armando González, cuyos nombres fueron coreados por los asistentes al Estadio Ciudad de México.

Con tres puntos en la bolsa, el Tricolor dio el primer paso en su camino por la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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