México Sub 20 revela lista para buscar Mundial y Juegos Olímpicos

El equipo dirigido por Álex Diego buscará dejar atrás la eliminación sufrida en 2022, cuando quedó fuera tanto del Mundial juvenil como de París 2024

La Selección Mexicana Sub 20 presentó la lista de jugadores que disputarán el Campeonato Sub 20 de Concacaf, certamen que definirá a los clasificados para la Copa Mundial Sub 20 de 2027 y para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El equipo dirigido por Álex Diego llega con la obligación de recuperar protagonismo internacional después del fracaso de 2022, cuando México fue eliminado por Guatemala en Cuartos de Final y se quedó sin boleto al Mundial de la categoría y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

#Sub20 | Ellos son nuestros muchachos que disputarán el Torneo Sub-20 de Concacaf.



El objetivo es conseguir un boleto a la Copa del Mundo de la categoría y la clasificación a los Juegos Olímpicos de verano 2028.



Aquí los detalles: https://t.co/fOKfR28mGc#ProyectoSelecciones… pic.twitter.com/pcagEsa9Zs — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 13, 2026

Cabe señalar que la convocatoria tiene un marcado sello rojiblanco. Chivas aporta ocho futbolistas al plantel, entre ellos Hugo Camberos, Samir Inda y Santiago Sandoval.

Camberos destaca por su experiencia internacional tras haber participado en la Copa Mundial Sub 20 de 2025, mientras que Sandoval e Inda han sido considerados dos de los jóvenes con mayor proyección dentro de la institución tapatía.

Gilberto Mora queda fuera

Uno de los nombres ausentes es el de Gilberto Mora. Aunque el mediocampista cumple con el requisito de edad para integrar la categoría, el cuerpo técnico decidió no convocarlo luego de su participación con la Selección Mexicana mayor en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

México jugará en Puebla

La primera fase del torneo se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, donde el Tricolor tendrá la ventaja de jugar como local.

México compartirá grupo con Antigua y Barbuda, Costa Rica y Guatemala.

Calendario de partidos

México vs Antigua y Barbuda

24 de julio | 17:00 horas

24 de julio | 17:00 horas Costa Rica vs México

27 de julio | 20:00 horas

27 de julio | 20:00 horas México vs Guatemala

30 de julio | 19:00 horas

Convocados de México Sub 20

Porteros

Artemio Olvera (Atlético San Luis)

Cristo Navarrete (Chivas)

Juan Liceaga (Chivas)

Defensas

Juan Echilvestre (Santos)

Cristóbal Alfaro (Atlante)

Luis Carmona (Juárez)

Carlos Hernández (Chivas)

Yohan Orozco (Chivas)

Edwin Soto (Pachuca)

Mediocampistas

Diego Covarrubias (Chivas)

Nelson Cedillo (Santos)

Samir Inda (Chivas)

Henrique Simeone (Tigres)

Juan Sigala (Juárez)

Luis Gómez (Santos)

Santiago Sandoval (Chivas)

Delanteros

Luis Gamboa (Atlas)

Hugo Camberos (Chivas)

Diego Reyes (Flamengo)

Diego Ramírez (Tigres)

Aldahir Valenzuela (Monterrey)

Con una generación encabezada por varios futbolistas que ya tienen experiencia en Primera División, México intentará dar el primer paso rumbo a la Copa Mundial Sub 20 de 2027 y asegurar su regreso al futbol olímpico en Los Ángeles 2028.