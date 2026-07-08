Henderson es operado y se pierde el resto del Mundial FIFA™

El mediocampista inglés fue sometido a una cirugía tras lesionarse en los festejos ante México y quedó descartado para lo que resta del torneo

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Jordan Henderson volvió a incorporarse con la selección de Inglaterra después de sufrir una aparatosa caída en los festejos de la victoria ante México 3-2 de los octavos de final y que derivó en una cirugía.

Fue mediante sus redes sociales que el mediocentro inglés compartió una fotografía de su izquierdo vendado después del procedimiento que le realizaron en el Kansas City.

"¡Cirugía hecha!", expresó Henderson. "Ahora a prepararnos para la grande el sábado".

Sin embargo, esta lesión y posterior cirugía provocó que quedara descartado para el resto del mundial.

Henderson fue retirado del campo en camilla y permaneció en la Ciudad de México mientras el resto de los jugadores de Inglaterra regresaron a su base en Kansas City, Missouri.

Más tarde regresó a Estados Unidos y se sometió a la cirugía de la muñeca.

Pero, mientras Henderson se reincorpora, Declan Rice, Marc Guéhi y Reece James se entrenaron por separado.

Rice y Guéhi disputaron todo el partido contra México, pero James ha estado fuera desde que se lesionó el isquiotibial contra Ghana en la fase de grupos. Es una baja que cobra aún más importancia con Jarell Quansah cumpliendo una suspensión por tarjeta roja contra Erling Haaland y Noruega.

El próximo partido del conjunto de la rosa es este sábado 11 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Miami.