México supera 100 medallas de oro en Juegos Centroamericanos 2026

Celebran este año su centenario con sede en República Dominicana, donde participan más de 6 mil atletas de 37 países y territorios en 57 disciplinas deportivas

La delegación mexicana reafirmó su dominio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al superar las 200 medallas y convertirse en el primer país en rebasar la barrera de las 100 preseas de oro.

🏆🇲🇽 EL MEDALLERO DE HOY TIENE COLOR VERDE, BLANCO Y ROJO 🇲🇽🔥

México se mantiene en lo más alto con una jornada llena de triunfos, esfuerzo y orgullo. 🥇🥈🥉

Nuestros atletas siguen dejando el corazón en cada competencia y llevando la bandera mexicana a la cima. ¡Seguimos… pic.twitter.com/39OZIEp7jj — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 2, 2026

A través de redes sociales, el Comité Olímpico Mexicano no solo destacó la cosecha de medallas de los tres metales, sino que resaltó que 100 de ellas son doradas.

¡100 medallas de oro para México! 🥇🇲🇽

¡La delegación mexicana acaba de romper la barrera de las 100 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe!



Gracias a cada atleta por dejar el alma en cada disciplina. ¡Gigantes! 🔥💪 pic.twitter.com/gZtuUBd9Ab — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 1, 2026

El representativo nacional ha construido su liderato gracias a los resultados obtenidos en deportes como clavados, tiro con arco, natación, remo, taekwondo, gimnasia, ciclismo y atletismo, además de sumar nuevas preseas en aguas abiertas, tiro deportivo y patinaje artístico, disciplinas que han fortalecido su dominio regional.

México ha mantenido un paso firme desde las primeras jornadas de competencia, impulsado por actuaciones destacadas de atletas como Paulo Strehlke y Dalia Moreno, ganadores del oro en aguas abiertas; Melissa Márquez y Aylin Ibarra en remo; entre otros representantes que han contribuido a ampliar la diferencia sobre el resto de las delegaciones.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebran este año su centenario con sede en República Dominicana, donde participan más de 6 mil atletas de 37 países y territorios en 57 disciplinas deportivas. México, país fundador de la competencia y participante en todas sus ediciones, busca además superar la cosecha de 353 medallas, incluidas 142 de oro, obtenidas en la edición de San Salvador 2023.

Con varias jornadas aún por disputarse antes de la clausura del 8 de agosto, la representación mexicana mantiene el objetivo de incrementar su histórica cosecha y cerrar una actuación que la consolide nuevamente como la principal potencia deportiva de Centroamérica y el Caribe.

Estos son los regiomontanos que ganaron medalla en los Centroamericanos

El gobernador Samuel García felicitó a los regiomontanos que fueron galardonados durante este torneo.

Siguen cayendo más y más medallas por parte de los deportistas neoleoneses que lo están dando todo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Ya llevamos 33 medallas; aquí reconocemos a algunos de las y los deportistas que están poniendo el nombre de Nuevo… pic.twitter.com/wRp2gK8bpC — Samuel García (@samuel_garcias) August 2, 2026

Ellos son los siguientes: