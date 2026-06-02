México tendría 4 bajas para el juego ante Sudáfrica

Todavía no empieza el Mundial y México ya tiene problemas.

Y es que a falta de nueve días para el regreso de un balón mundialista al pasto del Estadio Azteca, México no jugaría con plantel completo para la inauguración de la competición de la FIFA ante Sudáfrica el próximo 11 de junio.

Esto se debe a que varios de los 26 convocados sufrieron lesiones importantes durante la temporada, dejándolos fuera de ritmo, lo que representaría un problema de cara al juego inaugural.

De acuerdo con un reporte de FOX, César Montes, Edson Álvarez, Luis Chávez y Alexis Vega serían los jugadores que se encontrarían fuera de ritmo.

En su reporte, la cadena de noticias aseguró que estos cuatro jugadores se encontrarían entrenando por separado para tratar de recuperarse y llegar a 100% al juego ante Sudáfrica.

Estado físico de los convocados

Jugador Situación física Luis Chávez Sufrió una lesión de ligamento hace un año, previo a la Copa Oro. Edson Álvarez Tuvo una lesión de tobillo. César Montes Presentó una situación muscular en las últimas semanas. Alexis Vega Ha lidiado durante mucho tiempo con problemas en la rodilla.

Esto ha generado críticas a Javier Aguirre, pues meses atrás había informado que no llevaría a ningún jugador a la Copa del Mundo que no estuviera al 100%, y la realidad es que no cumplió con esa premisa.

Sin embargo, no todo es culpa del "Vasco", pues muchos jugadores sufrieron lesiones, lo que al final obligó a aguantar la situación y convocarlos.

Además, mencionó tras el partido ante Australia que espera tenerlos listos en el transcurso del Mundial.

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