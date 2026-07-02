México ya le ha ganado dos veces a Inglaterra en la CDMX

Ambos juegos fueron amistosos: uno por 2-1 en 1959 en el Estadio Olímpico Universitario, y otro por 1-0 en 1985 en el Estadio Azteca

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La Selección Mexicana de Futbol ya conoce a su rival para la fase de los octavos de final de la justa de 2026: Inglaterra.

Ayer miércoles los ingleses dejaron fuera de combate, en dieciseisavos de final, a República Democrática del Congo al vencerlo por 2-1 en el Estadio Atlanta.

El domingo a las 18:00 horas, en el Estadio Ciudad de México, el Tricolor se medirá a los también conocidos como “Los Tres Leones”, combinado al cual ya ha vencido en dos ocasiones en la capital del país.

La primera fue en 1959, en un duelo amistoso, por marcador de 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario, con goles de Salvador “Chava” Reyes y Raúl Cárdenas.

La segunda fue en 1985, en el Torneo Azteca 2000, por score de 1-0, con diana de Luis Flores en el Estadio Azteca, ahora llamado en la justa Estadio Ciudad de México.

En total, ambos cuadros se han visto las caras en 10 cotejos, entre amistosos y oficiales, con saldo de dos triunfos para el Tricolor, un empate y siete derrotas.

Partidos que México le ha ganado a Inglaterra

Año Carácter Marcador Estadio 1959 Amistoso México 2-1 Inglaterra Olímpico Universitario 1985 Amistoso México 1-0 Inglaterra Estadio Azteca

Estadísticos de los enfrentamientos entre México e Inglaterra (partidos amistosos y oficiales)