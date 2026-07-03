¡Siempre no! Partido México vs. Inglaterra mantendrá su horario

Luego de la negativa de ambos combinados para realizar el ajuste, la FIFA determinó continuar con la patada inicial a las 18:00 horas

Después de muchos dimes y diretes, se confirmó que el partido de Octavos de Final entre la Selección Mexicana e Inglaterra se mantendrá en el horario que estaba establecido originalmente, es decir, a las 18:00 horas, tiempo de México.

De acuerdo con diversos medios internacionales, el cambio de horario al mediodía era solamente una propuesta y nunca fue confirmada por la ninguno de los combinados o la propia FIFA.

Trascendió que esta modificación se realizaría por la posible amenaza de tormenta eléctrica que hay para ese día en la Ciudad de México, que en días recientes se ha visto muy afectada por la lluvia.

Aguirre rechazó modificar el horario

El seleccionador mexicano, Javier Aguirre, manifestó públicamente su desacuerdo con la posibilidad de adelantar el partido al considerar que modifica por completo la preparación de su equipo.

"Como una patada en el estómago, ahora hay que cambiar todo. No es que se vaya al garete todo el trabajo, pero casi, porque te estás tragando seis horas que tenías programadas. No me gusta nada, evidentemente acataremos lo que diga FIFA, pero no me gusta nada ni a mí ni a mis jugadores", declaró en entrevista con Radio Fórmula.

El estratega también rechazó la idea de que jugar al mediodía represente una ventaja para la Selección Mexicana.

"Para nada ventaja, cero, ventaja ninguna. La FIFA manda y a tragar ajo y agua", afirmó.

Inglaterra tendría ajustes

Un posible cambio de horario no solo modificaría la logística del Tricolor, sino también la preparación de Inglaterra.

Los Tres Leones tienen previsto arribar a la capital mexicana la noche del viernes y realizar su único entrenamiento el sábado en las instalaciones de Pumas UNAM, ubicadas al sur de la ciudad.

Si el partido se adelanta varias horas, el conjunto inglés dispondría de menos tiempo para adaptarse a la altitud de la Ciudad de México, un factor que especialistas consideran determinante para el rendimiento físico.

La altitud, otro factor a considerar

El Estadio Ciudad de México está ubicado a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, una condición que suele exigir un periodo de adaptación para los equipos visitantes.

Especialistas en ciencias del deporte recomiendan una aclimatación prolongada de al menos dos semanas para optimizar el rendimiento en altura o, en su defecto, aplicar la estrategia conocida como "llegar y jugar", con el objetivo de reducir los efectos de la menor disponibilidad de oxígeno.

Mientras la FIFA mantiene el análisis, ambas selecciones continúan con su preparación a la espera de una decisión definitiva sobre el horario de uno de los partidos más atractivos de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.