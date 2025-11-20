Cerrar X
Deportes

Monterrey es la ciudad de las montañas… ¡Y de las Finales!

De 2014 a la fecha, el estado es sede -mínimo- de una serie por el título por año en la Liga MX, gracias a Rayados, Rayadas, Tigres y Tigres Femenil

  • 20
  • Noviembre
    2025

Monterrey se ha convertido en la casa de las Finales de la Liga MX, en varonil y femenil, ya que de 2014 a la fecha —mínimo— se disputa una serie por el título al año.

De 2014 a la fecha, Tigres, Rayados, Rayadas y Tigres Femenil han levantado la mano y se han convertido en protagonistas de la batalla que define al monarca del certamen.

Y para no perder la costumbre, este jueves a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, Las Amazonas visitarán al América en el juego de ida de la final de la liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

WhatsApp Image 2025-11-20 at 1.01.33 AM.jpeg

Va por la séptima corona

Esta noche se disputará el primer duelo entre las finalistas del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil, siendo Tigres Femenil y América quienes se presenten en punto de las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Por cuarta ocasión en la historia en donde se define al campeón, las de la ‘U’ se enfrentan a las ‘Águilas’, siendo las ‘Amazonas’ quienes se han ceñido la corona dos veces por una ocasión de las de Coapa.

Las dirigidas por el español Pedro Martínez Losa se alzaron con el título en los Torneos de Apertura 2022 y 2023, mientras que las comandadas por el ibérico Ángel Villacampa Carrasco lo hicieron en el Apertura 2018. Cabe destacar que, en esas tres confrontaciones, el partido de vuelta se disputó en el ‘Volcán’ y, cuando las capitalinas se proclamaron monarcas del certamen, lo hicieron en tanda de penales.

Sus números en Liga y Liguilla

La historia marca que son 32 las batallas oficiales que han sostenido las ‘Amazonas’ en contra del América, siendo contabilizados únicamente los duelos oficiales disputados en Liga y Liguilla. Las de la ‘U’ han cargado con la victoria en 16 de sus enfrentamientos y en ocho más igualaron en el marcador, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 50 veces y les propinaron 28 dianas.

WhatsApp Image 2025-11-20 at 1.01.43 AM.jpeg

Los 50 festejos de gol los produjeron Lizbeth Jacqueline Ovalle 11 veces, en otras nueve ocasiones fue Belén Cruz quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las cinco anotaciones realizadas por Stephany Mayor.


