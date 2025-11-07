Monterrey ‘hace equipo’ con los Mavericks de Dallas

Durante su estancia por el centro-norte de Texas, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, junto a su esposa y presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, y la comitiva que lo acompaña, se reunió con directivos del equipo profesional de basquetbol de la National Basketball Association (NBA), Mavericks de Dallas.

En el encuentro, las autoridades regiomontanas refrendaron su agradecimiento por la rehabilitación de una de las canchas en Ciudad Deportiva, que dos de los jugadores icónicos de los Mavs acudieron a inaugurar en marzo pasado: Eduardo Nájera y Rolando Blackman.

El grupo fue recibido en la sala de entrenamiento, donde el edil invitó a directivos y jugadores a visitar esta capital.

“Acordamos seguir con esta sinergia de apoyo y colaboración entre Dallas Mavericks y la ciudad de Monterrey. Se vienen sorpresas importantes para Monterrey”, adelantó De la Garza Santos.

En la reunión se informó al alcalde de los programas sociales del equipo, así como sus proyectos promocionales y atracción de aficionados.

De igual forma, dialogaron con el presidente del equipo, Ethan Casson, recorrieron las instalaciones de práctica y asistieron al enfrentamiento de la NBA de Mavericks contra los Pelícanos de Nueva Orleans.

