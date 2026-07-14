Durante la ceremonia, el representante del organismo internacional resaltó que Monterrey fue una de las sedes con mejores resultados en materia de seguridad

Inicio / Nuevo León / Destaca FIFA estrategia de seguridad de Adrián de la Garza en MTY

La FIFA reconoció al municipio de Monterrey por la estrategia de seguridad implementada durante la Copa Mundial 2026, al destacar que la ciudad cumplió con los estándares internacionales para albergar el evento y registró un bajo nivel de incidentes entre los aficionados.

El alcalde Adrián de la Garza recibió el reconocimiento de manos de Rodrigo Martínez-Celis Wogau, director ejecutivo de Seguridad y Protección de la FIFA en México, quien entregó un diploma tanto al municipio como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante la ceremonia, el representante del organismo internacional resaltó que Monterrey fue una de las sedes con mejores resultados en materia de seguridad, al registrar menos incidentes y sin hechos de impacto negativo entre los miles de asistentes que acudieron a los partidos y actividades mundialistas.

Martínez-Celis destacó el compromiso del municipio con la implementación de una estrategia integral de seguridad, basada en la coordinación entre autoridades y el uso de tecnología de vanguardia, lo que permitió cumplir con los protocolos internacionales exigidos por la FIFA.

La distinción reconoce el trabajo institucional realizado para garantizar la protección de la ciudadanía y de los visitantes nacionales y extranjeros, así como las buenas prácticas implementadas para mantener un entorno seguro, ordenado y eficiente durante la justa deportiva.

Al recibir el reconocimiento, el alcalde Adrián de la Garza agradeció el trabajo de los cuerpos de seguridad y la participación de la ciudadanía para hacer posible el éxito del operativo.

"A todos los elementos de policía les enviamos nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Estamos muy orgullosos de ellos por todo el trabajo que hicieron, pero también de todos los ciudadanos de Monterrey que nos unimos de forma espectacular. A toda la gente de Monterrey, gracias por la participación y por mostrar la mejor cara de nuestra ciudad", expresó el alcalde regio.

Como parte de la estrategia implementada durante la máxima fiesta del futbol mundial, el municipio reforzó su estado de fuerza, incorporó herramientas tecnológicas como drones y cámaras corporales, además de aplicar protocolos operativos alineados con estándares internacionales.

El edil afirmó que estas acciones permitieron consolidar a Monterrey como un referente nacional en materia de seguridad y capacidad de respuesta para eventos de talla internacional.

Asimismo, destacó que la ciudad cumplió con los objetivos establecidos como sede mundialista y aseguró que los resultados reflejan la importancia de la planeación y el trabajo coordinado entre las distintas corporaciones.