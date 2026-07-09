Muchova elimina a Gauff y jugará la final de Wimbledon

La checa salvó un punto de partido y venció a Coco Gauff en un dramático superdesempate para avanzar a una final totalmente checa ante Linda Noskova

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Coco Gauff dejó escapar la oportunidad de disputar su primera final de Wimbledon al caer este jueves ante la checa Karolina Muchova, quien remontó un punto de partido en contra para imponerse por 6-2, 1-6 y 7-6 (10) en una intensa semifinal disputada en la Cancha Central.

La estadounidense estuvo a un solo golpe de sellar el triunfo, pero envió a la red una derecha que parecía tener controlada durante el superdesempate definitivo.

El punto que cambió todo

En el momento más importante del encuentro, Gauff conectó un potente primer saque por la "T" y recibió una devolución corta de Muchova que parecía ideal para definir el partido.

Sin embargo, el efecto de la pelota terminó sorprendiéndola.

“El bote como que me tomó por sorpresa. Entré un poco en pánico”, reconoció la estadounidense tras el encuentro.

Gauff defendió la decisión que tomó en ese instante, pese al error.

“La gente que no ve tenis va a decir: ‘¿Por qué hiciste eso?’. Al final del día, esa es la elección que hice. ¿Fue la correcta en ese momento? Tal vez no. Pero también, si la meto, todos van a decir qué golpe tan decisivo fue".

“Eso es el tenis. Pierdes algunos puntos por márgenes”, comentó.

Muchova también sufrió

La checa tampoco tuvo un cierre sencillo. Después de salvar el punto de partido de Gauff, consiguió su primera oportunidad para cerrar el encuentro, pero la desperdició tras resbalar sobre el césped mientras la estadounidense respondía con un tiro ganador.

Instantes después volvió a generar otra oportunidad y, tras mover a Gauff de lado a lado de la pista, forzó una derecha de la estadounidense que terminó en la red para asegurar su pase a la final.

“Fue una pelea muy grande. Fue una montaña rusa”, resumió Muchova.

La checa confesó que la tensión fue extrema durante el desenlace.

“Subes y bajas en 10 segundos. Tienes un punto de partido, luego estás abajo con punto de partido. No hay tiempo para pensar, pero pone muy nervioso. De verdad estoy como temblando y tratando de asimilarlo”, señaló.

Uno de los momentos más espectaculares del desempate llegó cuando Muchova conectó una volea de derecha a máxima extensión y terminó lanzándose sobre el césped, una acción que recordó al estilo del tres veces campeón de Wimbledon, Boris Becker.

La jugada provocó la ovación del público en la Cancha Central.

Final completamente checa

Muchova disputará el título frente a su compatriota Linda Noskova, quien derrotó por 6-4 y 6-4 a la ucraniana Marta Kostyuk.

Con ello, Wimbledon tendrá una campeona checa por tercer año consecutivo, después de los títulos conseguidos por Marketa Vondrousova en 2023 y Barbora Krejcikova en 2024.