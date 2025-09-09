Cerrar X
Multan a Carter con $57,222 dólares por escupir a Prescott

Durante el primer partido de la jornada regular, Jalen Carter protagonizó un momento polémico cuando escupió en contra del QB de Dallas Cowboys, Dak Prescott

  • 09
  • Septiembre
    2025

La National Football League suspendió este martes un juego y multó a Jalen Carter, tackle defensivo de los campeones Philadelphia Eagles, con $57,222 dólares por escupir a Dak Prescott, quarterback de Dallas Cowboys, el pasado jueves.

Este momento ocurrió luego de la patada de salida del partido Eagles-Cowboys, donde Prescott se encaró con Carter.

La NFL consideró que al no haber disputado ninguna jugada, Jalen había cumplido con el juego de castigo, de la misma manera que su sueldo de ese duelo cumpliría con la sanción dictada.

A través de un comunicado, se expresó lo siguiente:

"La Asociación de Jugadores de la NFL informó que Carter no impugnará la sanción y ha renunciado a su derecho de apelación. Es elegible para participar en el juego de la semana 2 que su equipo sostendrá contra Kansas City Chiefs", siguió el escrito.

Previo a este anuncio, el coordinador defensivo de los Eagles, Vic Fangio, también criticó la acción de su jugador, debido a que es considerado uno de los líderes del equipo.

"Tienes que concentrarte en el trabajo en cuestión y todas las actividades antes o después del juego deben ser parte de ello. Para ser considerado un líder, las acciones hablan más que las palabras. Él tiene que liderar a través de sus acciones", aseveró Fangio.

El pasado 21 de agosto, la NFL informó que endurecería las sanciones por conductas antideportivas debido a que son de vital importancia para el futbol americano.


