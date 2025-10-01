Cerrar X
Deportes

Multan a Sergio Ramos por críticas al arbitraje

El defensa Sergio Ramos fue multado por la Comisión Disciplinaria tras criticar el arbitraje de Luis Enrique Santander en el partido entre Monterrey y Santos

  • 01
  • Octubre
    2025

El paso de Sergio Ramos por el futbol mexicano ya dejó su primer capítulo polémico. El defensa español fue multado por la Comisión Disciplinaria, luego de lanzar fuertes críticas en redes sociales contra el arbitraje de Luis Enrique Santander tras el duelo entre Rayados de Monterrey y Santos Laguna.

El partido resultó un verdadero calvario para el excapitán del Real Madrid, a Ramos le anularon dos anotaciones: una por una supuesta falta y otra por posición adelantada. 

La frustración aumentó cuando, en los minutos finales, recibió una patada en la ceja de Anthony Lozano, acción que terminó con la expulsión del jugador hondureño de Santos.

Multa económica aún sin precisar

De acuerdo con algunos medios, la sanción ya fue confirmada, aunque no se ha revelado el monto exacto, sin embargo el máximo permitido en este tipo de casos ronda los $11 mil pesos.

Ni Rayados ni el propio Ramos se han pronunciado sobre la decisión.

El mensaje que encendió la polémica

El castigo se originó por una publicación en redes sociales, donde Ramos cuestionó duramente el criterio del silbante:

“Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos del juego... ¡La falta que pita hoy, de chiste! ¡Esto solo pasa aquí en esta liga!”.

El defensor acompañó sus palabras con una fotografía en la que mostró la curación en la ceja tras la dura entrada que sufrió.

Rayados busca recuperar el paso

Mientras tanto, Monterrey ya piensa en su siguiente compromiso ante Xolos de Tijuana, un rival que se mantiene invicto en casa con cuatro victorias y dos empates.

Los dirigidos por Domenec Torrent marchan en la segunda posición de la tabla con 25 puntos, los mismos que Toluca pero con menor diferencia de goles.

Xolos, por su parte, ocupa el sexto lugar con 19 unidades y buscará aprovechar su fortaleza como local para complicar al conjunto regio.


