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Deportes

Multan a FMF por grito homofóbico en partidos amistosos de 2024

Aunque el organismo logró que se revocara el cierre parcial de un estadio, deberá pagar cerca de 140 mil francos suizos.

  • 02
  • Junio
    2026

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) confirmó dos sanciones económicas impuestas por la FIFA debido a los cánticos discriminatorios registrados durante partidos amistosos de la Selección Mexicana disputados en 2024.

La resolución pone fin al recurso presentado por la FMF, que buscaba revertir los castigos derivados de incidentes ocurridos en encuentros frente a Bolivia, Uruguay, Brasil y Estados Unidos.

Aunque el máximo órgano de justicia deportiva concedió parcialmente la razón al organismo mexicano, mantuvo las multas económicas al considerar que la federación sigue siendo responsable por la conducta de sus aficionados.

TAS mantiene castigo económico

De acuerdo con la resolución, los árbitros del TAS ratificaron dos sanciones que en conjunto ascienden a casi 140,000 francos suizos, equivalentes a aproximadamente $178,000 dólares.

Las multas corresponden a montos cercanos a los 60,000 y 80,000 francos suizos, es decir, alrededor de $76,310 y $101,747 dólares, respectivamente.

FMF evita el cierre parcial de un estadio

El aspecto favorable para la FMF fue que el TAS decidió anular una de las medidas disciplinarias impuestas previamente por la FIFA.

La sanción contemplaba el cierre del 15% de las localidades para el próximo partido de categoría A organizado por la FIFA. Tras revisar el caso, el tribunal determinó revocar dicha medida, aunque dejó firme el criterio sobre la responsabilidad de la federación en los hechos ocurridos.

Con ello, la Selección Mexicana evitará disputar encuentros con aforo reducido debido a esta sanción específica.

Durante el proceso de apelación, la FMF argumentó que había realizado "los mayores esfuerzos posibles para educar, prevenir y erradicar" el grito homofóbico.

Entre las acciones implementadas se encuentran campañas de concientización, mensajes preventivos en los estadios, programas educativos y protocolos de advertencia para los aficionados.

Sin embargo, el TAS concluyó que dichas medidas no fueron suficientes para eximir de responsabilidad al organismo rector del futbol mexicano.

El tribunal consideró que la conducta discriminatoria continúa registrándose en los estadios y que las acciones emprendidas por la FMF no tienen el alcance necesario para invalidar las sanciones impuestas por la FIFA.

FIFA reforzará vigilancia en el Mundial

Como parte de las medidas contra la discriminación, la FIFA desplegará monitores antidiscriminación en los 104 partidos que se disputarán durante el Mundial 2026.

La vigilancia incluirá los encuentros celebrados en territorio mexicano, donde el Tricolor disputará compromisos de fase de grupos frente a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa en sedes como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.


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