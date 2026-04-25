Multan con $95.5 millones a partidos en Tamaulipas

El Instituto Electoral de Tamaulipas acumuló sanciones por $95.5 millones de pesos contra partidos políticos en la entidad, derivadas de irregularidades en el manejo de recursos durante campañas y en su operación ordinaria a lo largo de los últimos cuatro procesos electorales.

Las faltas documentadas incluyen ingresos no reportados, rebase de topes de gasto y recursos sin comprobar, con afectaciones a nueve fuerzas políticas, entre ellas Morena, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El presidente del organismo, Juan José Ramos Charre, advirtió que, a medida que se aproxima el proceso electoral local de 2026 —que arrancará el segundo domingo de septiembre—, ya se percibe un aumento en la actividad política, incluso con actores que buscan la reelección.

El funcionario subrayó que los actos anticipados de campaña, como llamados expresos al voto, están prohibidos antes del inicio formal del proceso, aunque reconoció que ya existen quejas por posibles conductas adelantadas en distintos municipios. “Se mantiene la vigilancia”, puntualizó.

De acuerdo con el informe, $57.6 millones de pesos corresponden a sanciones por irregularidades en campañas, mientras que $37.9 millones derivan de faltas en gastos de operación ordinaria. El año 2020 concentró el mayor monto total de multas, en tanto que 2021 registró el mayor número de sanciones en el rubro ordinario.

Entre los partidos sancionados figuran Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México.

Morena encabeza la lista de sanciones por irregularidades en campaña, con $27 millones 9, 980 pesos —ya liquidados—, además de $12.9 millones por gastos ordinarios entre 2020 y 2023.

El PAN acumuló 7.1 millones en multas por campañas y 16.9 millones por operación ordinaria, mientras que el PRI registró sanciones por $7.3 millones y $1.2 millones, respectivamente.

En este contexto, actores políticos han llamado a reforzar la vigilancia. El delegado del Partido del Trabajo en Tampico, Marín Castelán, solicitó al instituto electoral garantizar el respeto a los tiempos legales ante el incremento de actividades proselitistas anticipadas.

El organismo reiteró que la aplicación de sanciones busca preservar la equidad en la contienda y recordó que toda la información sobre resoluciones se encuentra disponible para consulta pública.

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