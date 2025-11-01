Nada para nadie: Rayados y Tigres empatan 1-1 en el Clásico Regio

El Clásico Regio 141 se celebró en el ‘Gigante de acero’ y terminó en empate de 1-1. Sergio Canales anota por Monterrey y Ángel Correa marca por los felinos; la ‘Pandilla’ sigue invicta como local en el certamen, mientras que los felinos no han perdido de visita en la presente campaña. Fueron 50,447 fervientes hinchas que no dejaron de apoyar en el ‘Clásico más Pasional de México’ donde hubo de todo.

TIGRES DOMINA, PERO RAYADOS ANOTA

Tras hacer sonar su silbato el Juez Central sinaloense César Arturo Ramos Palazuelos se inició el capítulo 141 de los Derbis Regios, en el que, tanto los de ‘Pandilla’ del Cerro de la Silla como los de la 'U' salieron con la firme intención de aniquilar desde la patada inicial del cotejo.

La primera de peligro se presentó a los 7’ minutos de tiempo corrido, Ozziel Herrera intentó un pase en profundidad y desde fuera del área se conecta un fuerte ‘trallazo’ que pega en el poste izquierdo de la cabaña defendida por Santiago Mele, pero el nazareno César Ramos determina un fuera de juego por parte del defensa felino Marco Farfán.

Los de la ‘U’ nuevamente a los 11’ de acción, esta ocasión el argentino Ángel Correa realiza un remate con la pierna derecha que es rechazado por la parte baja del cuadro de ‘a rayas’. Pero, a los 17’ minutos la escuadra del Monterrey puso en peligro la cabaña defendida por Nahuel Guzmán, a través de Lucas Ocampos que encontró un balón peinado, pero no alcanzó a conectar con el balón apropiadamente y este se fue por encima del marco.

Un minuto después, el cancerbero Nahuel Guzmán tras resolver un embate de la localía, recibió una falta en la zona defensiva del argentino Lucas Ocampos. Esta acción provocó que ambos equipos se enfrascaran en una ‘cámara húngara’ que concluyó con la amonestación de Ocampos por Rayados y de Jesús Angulo de los de ‘amarillo total’.

El rectángulo verde del ‘Gigante de acero’ en su media cancha fue en donde se desarrolló gran parte del tiempo de este cotejo, aunado a que nadie quería ceder ni un ápice del terreno de juego y haciendo del juego rudo la solución para detener el ataque rival.

Al minuto 33’ de tiempo corrido ‘Angelito’ Correa se interna por el costado derecho de su ataque y es fauleado por el argentino Jorge Rodríguez. El Árbitro Central Ramos Palazuelos determina expulsar al ‘Corcho’ Rodríguez, situación que generó una serie de fuertes reclamos por parte de los pupilos del español Domènec Torrent Font.

Al minuto 39’ de tiempo corrido, se realiza un remate por parte de Juan Brunetta de pierna derecha, que es rechazado en el área chica por el zaguero Ricardo Chávez, para alejar el peligro de la cabaña defendida por Mele, que vistió elegantemente con un atuendo en color verde limón.

El nazareno César Ramos Palazuelos decretó cinco minutos de alargue en la batalla y los de la 'U' de nueva cuenta merodeó la cabaña de la ‘Pandilla’. Y a los 45+2 Ángel Correa aprovecha un error en la salida del guardameta Mele y conecta de derecha y el esférico pasa muy cerca del palo izquierdo, ligeramente desviado.

Existe un dicho que refiere que ‘Gol fallado es Gol en contra’ y, a los 45+6 el zaguero Jesús Angulo comete una falta dentro del área a Germán Berterame y el árbitro decreta la pena máxima. El cobro lo realizó Sergio Canales desde los 11 pasos y anota el gol que marca la diferencia a los 45+8. Un minuto después el Juez Central César Ramos silba el final del primer tiempo.

TIGRES TIENE SU ÁNGEL Y ANOTA GOL

Para la segunda mitad de la batalla, ambos equipos efectuaron modificaciones en el campo, el Monterrey envió al campo al defensa Carlos Salcedo, quien sustituyó a Jesús Corona; mientras que por los de la UANL ingresó André-Pierre Gignac en lugar de Ozziel Herrera. Más la temática pintaba para ser una batalla netamente ofensiva.

A los 47’ de tiempo corrido Lucas Ocampos asiste a Germán Berterame, quien remata de zurda y el balón pasó muy cerca de la portería de la ‘Pandilla’ del Cerro de la Silla. Ahora los de Torrent fueron quienes se apoderaron de las acciones y generaban peligro latente en la cabaña defendida por el ‘Patón’ Guzmán.

A los 67’ de tiempo corrido vino el empate de 1-1 para los de la ‘U’ por conducto de Ángel Correa, quien, trenzó una jugada haciendo pared con Juan Brunetta y de pierna izquierda define y manda el obús besar las redes enemigas para el beneplácito de los aficionados felinos que se hicieron presentes en el ‘Coso’ de la Avenida Pablo Livas.

A los 69’ minutos el francés André-Pierre Gignac remata de derecha y su tiro se colocó muy cerca del palo izquierdo de la meta defendida por Santiago Mele, que solo vio pasar ‘la redonda’ ligeramente desviada. El tiempo seguía su marcha y las acciones eran cada vez más intensas en ambas porterías, cada institución buscaba llevarse los tres puntos en disputa.

Nuevamente el galo Gignac puso a temblar la zaga rayada a los 77’ de tiempo corrido, Diego Lainez tras un contraataque cede al dorsal 10 de los de amarillo total, quien remata con la derecha y el balón pasa desviado de la portería enemiga.

Ambos estrategas realizaron una serie de modificaciones en su parado inicial, con la intención de darle frescura en sus líneas; haciendo más abierto el accionar del balón en el rectángulo verde y provocando el alarido del respetable, que no dejó de apoyar.

Al consumirse los 90’ el nazareno César Arturo Ramos Palazuelos consideró añadir cinco minutos más de reposición en el encuentro, mismos pasaron fugazmente y que concluyeron al escuchar el silbatazo final del Juez Central.

En el cierre del Torneo de Apertura 2025, Rayados visita a las Chivas el próximo sábado 8 de noviembre en el Estadio AKRON en punto de las 17:05 horas. Mientras que los Tigres de la UANL recibe al Atlético de San Luis ese mismo día, pero a las 5:00 de la tarde en el ‘Volcán’.

MINUTO A MINUTO

Minuto 90

Rayados 1-1 Tigres

Terminó el partido

Minuto 72

Rayados 1-1 Tigres

Cambio de Rayados: salió Lucas Ocampos y entró Anthony Martial

Minuto 66

Rayados 1-1 Tigres

Gol de Ángel Correa

Minuto 46

Rayados 1-0 Tigres

Cambio de Rayados: Salió "Tecatito" Corona y entró Carlos Salcedo | Cambios de Tigres: salieron Ozziel Herrera y Fernando Gorriarán; entraron André-Pierre Gignac y Juan Pablo Vigon

Minuto 46

Rayados 1-0 Tigres

Inicia el segundo tiempo

Minuto 45+6

Rayados 1-0 Tigres

Final del primer tiempo

Minuto 45+6

Rayados 1-0 Tigres

Sergio Canales rompe el empate desde el punto penal

Minuto 45+5

Rayados 0-0 Tigres

Tarjeta roja para Jesús Angulo por falta sobre Germán Berterame dentro del área. Tiro penal para Rayados

Minuto 45

Rayados 0-0 Tigres

Tarjeta amarilla para Fernando Gorriarán

Minuto 31

Rayados 0-0 Tigres

Tarjeta roja para el "Corcho" Rodríguez. El argentino cortó una oportunidad manifiesta de gol y el árbitro le mostró la roja directa

Minuto 30

Rayados 0-0 Tigres

El marcador continúa igualado, ambos equipos se mantienen bien parados en defensa

Minuto 18

Rayados 0-0 Tigres

Amonestación para Jesús Angulo y Lucas Ocampos

Minuto 15

Rayados 0-0 Tigres

El marcado no se mueve, aunque Tigres tuvo la más clara

Minuto 6

Rayados 0-0 Tigres

Ozziel Herrera estrelló un tiro al poste

Arranca el partido

Rayados 0-0 Tigres

Comienzan los primeros 45 minutos del Clásico Regio 141

Comentarios