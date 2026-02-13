Podcast
Deportes

'Unirán' estadios de Tigres y Rayados con una gran carrera

La cita es el próximo 26 de abril y tendrá un trayecto que para nada es casualidad, la carrera unirá los dos recintos más emblemáticos del fútbol regio

  • 13
  • Febrero
    2026

El espíritu mundialista comienza a tomarse las calles de Nuevo León. En el marco de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, autoridades y directivos presentaron oficialmente la Legacy Run Cup, una competencia atlética de 15 kilómetros que promete ser un hito en la historia deportiva del estado.

Un recorrido entre 'Gigantes'

La cita es el próximo 26 de abril y tendrá un trayecto que para nada es casualidad, la carrera unirá los dos recintos más emblemáticos del fútbol regiomontano, iniciando en el Estadio Universitario y culminando en el Estadio BBVA.

WhatsApp Image 2026-02-13 at 5.48.55 PM (1).jpeg

Para esta edición, se ha abierto un cupo para 5,500 corredores, quienes tendrán una dinámica particular: podrán elegir y representar a una de las 11 selecciones nacionales disponibles, fortaleciendo la identidad y la pasión internacional que caracteriza a la antesala del Mundial.

Voces del deporte

Durante la presentación, Melody Falcó Díaz, Directora General del INDE, resaltó que estas iniciativas son vitales para fomentar la activación física y el orgullo deportivo en la entidad. Por otro lado, Alejandro Hútt, Host City Manager en Monterrey, calificó la carrera como una pieza clave en el calendario de actividades rumbo a 2026.

"El evento está diseñado para ofrecer una experiencia deportiva de alto nivel", afirmó Javier Carvallo, Director General de Hub Sports.

El respaldo institucional y comercial fue contundente, contando con la presencia de figuras clave como:

WhatsApp Image 2026-02-13 at 5.48.55 PM (3).jpeg

  • Rafael Pereira (Adidas): Reafirmó el compromiso con la innovación y el legado comunitario.

  • Xavier Sánchez (Club de Futbol Monterrey) y Carlos Valenzuela (Club Tigres): Quienes celebraron la unión de ambas instituciones en favor del deporte.

La Legacy Run Cup no solo busca ser una competencia de resistencia, sino un puente que una la pasión futbolera con la cultura del running, proyectando a Monterrey como una sede lista para recibir al mundo en 2026.


Comentarios

